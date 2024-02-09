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Üçer sarı kartı bulunan Ousseynou Ba, Lucas Lima, Leo Dubois ve Emirhan İlkhan Galatasaray karşılaşmasında kart görmesi halinde, 26. haftadaki Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ve Dimitris Pelkas'ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Zirve takibini sürdüren Galatasaray ise haftaya Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada giriyor.

Ligde son iki maçını kazanan RAMS Başakşehir , oynadığı 24 maçta topladığı 33 puanla haftaya 8. sırada başlıyor.

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