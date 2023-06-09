İSTANBUL - İklim değişikliği ve doğa dostu anlayışıyla geri dönüşümde Türkiye’nin en başarılı ilçesi Başakşehir’de, ikinci çevre festivali yapıldı. Yedinde yetmişe binlerce çevre gönüllüsü, Başakşehir Çevre Festivali ve Ödül Töreni’nde bir araya geldi. Adeta bir şölen havasında geçen festivalde bir yıl içerisinde geri dönüşüme katkı sağlayan en çevreci anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri “Geri Dönüşüm Mucitleri Yarışması” ve “Atık Ürünlerden Tablo Yarışması” kapsamında ödüllendirildi. Festivale “Çevre Dedektifi” programı ile küresel ısınmanın nedenlerini ve çözümlerini ele alan gazeteci Güven İslamoğlu da katıldı. İslamoğlu, üç Başakşehirli çocuğu çevre dedektifi olarak seçti.

“Bu başarıları hep birlikte elde ettik”

Festivalin açılış konuşmasını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptı. Geri dönüşümün Başakşehir’den tüm Türkiye’ye yayıldığının altını çizen Başkan Kartoğlu, “Sıfır atık ve geri dönüşüm alanlarında ülkemizdeki ve Avrupa’daki yerel yönetimlere öncülük ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni ete kemiğe büründürdük. Bununla yetinmedik geri dönüşümü yaşam kültürüne dönüştürdük. Sıfır Atık Belgesi’ni alan İstanbul’daki ilk ilçe belediyesi olduk. Geri dönüşüm alanında ülkemizin en başarılı ilçesi olmayı başardık. Bu başarıları hep birlikte elde ettik. Başakşehirliler olarak birlikte başardık. Biz, kocaman çevreci bir aileyiz! Başakşehirli çevreye duyarlıdır. Başakşehirli doğasını sever. Başakşehirli geleceğine sahip çıkar.” şeklinde konuştu.

HABER: BÜLENT ÇAMCI