GAZİOSMANPAŞA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARA DAVET İLANI

DOSYA NO : 2023/2 Tereke

MURİS : Aydın ENGİN (TC:13043461080)

İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Cebeci Mah/Köy, 16 cilt,120 hane numara sırasında nüfusa kayıtlı, Raim ve Havvadan olma, son ikamet adresi Uğur Mumcu Mahallesi 2320 Sokak No:35 D:2 ve D:3 Sultangazi/İSTANBUL olan 07.05.2021 tarihinde vefat eden Aydın ENGİN (TC:13043461080)'interekesinin en yakın yasal mirasçıları tarafından reddedilmiş olduğundan tereke tasfiye memuru Av. Utku Keleşoğlu tarafından defteri tutulan malların bedellerinin tasfiye giderlerini ancak karşılayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir. Bu nedenle alacaklıların bu ilanın askı tarihinden itibaren bir ay içinde tasfiyenin açılış tarihi olan 15.03.2023 tarihi itibari ile muristen olan alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin 5.000,00 TL giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.'nun 218 - 220. Maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.