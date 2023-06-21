GAZİOSMANPAŞA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

DOSYA NO :2022/2 Tereke

MURİS :RAŞİT KIRANEL (TC: 15935376458)

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Çanta Mahallesi/Köyü, Cilt No:6 , Hane 416'da nüfusa kayıtlı 26.12.1937 Çanta doğumlu, son ikametgah adresinin ise; Pazariçi Mahallesi Aybeniz Sokak No:56 İç Kapı No:1 Gaziosmanpaşa/İstanbul, 27.07.2020 tarihinde vefat eden RAŞİT KIRANEL (TC: 15935376458) terekesinin en yakın yasal mirasçıları tarafından ret edilmiş olduğundan tereke tasfiye memuru Av. Utku KELEŞOĞLU tarafından defteri tutulan malların bedellerinin tasfiye giderlerini ancak karşılayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir. Bu nedenle alacaklıların bu ilanın askı tarihinden itibaren bir ay içinde 18.10.2022 tarihi itibariyle muristen olan alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin 10.000.00 TL giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.’nun 218-220.maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.KATİP HAKİM