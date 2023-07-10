İSTANBUL - Ardahan’da gelenek haline gelen Ulusal Göle ve Kaşar Festivali’nin bu yıl 22’ncisi düzenlendi. Memleketi Ardahan’ın gelenek haline gelen bu festivaline, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’ta katılım sağladı. Davullar ve zurnalar eşliğinde coşkuyla başlayan Ulusal Göle Kültür ve Kaşar Festivali’nde Başkan Bozkurt, “Dayanışmaya, birlik ve beraberliğe güç veren bu renkli festivalde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Birçok zorlukla mücadele ede ede hayat içinde yoğuruluyoruz”

Festivallerin birlik ve beraberlik bakımından önemli olduğunu belirten Başkan Bozkurt şöyle konuştu, “Burada olmak çok güzel. Bu festivallerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hiç olmazsa burada bir araya geliyoruz. Birbirimizi görüyoruz, helalleşiyoruz, sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz, sıla özlemini gideriyoruz ve burada güzellikleri paylaşıyoruz. Değerli hemşehrilerim biz birçok zorlukla mücadele ede ede hayat içinde yoğruluyoruz. Bu bölgede yaşamak fiziki koşulları itibari ile çok zor ama aynı zamanda bu zorluklar bize birçok yeteneği beraberinde getiriyor. Bu zorluklar bize adalet duygusunu, insanı sevmeyi, paylaşmayı, hakkı, hukuku yaşayarak öğretiyor ve bunu istesek de istemesek de yaşam içinde uyguluyoruz.

HABER: METE YILMAZ