Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 26-28 Nisan'da Yunanistan'dan Peristeri, İspanya'dan Lenovo Tenerife, UCAM Murcia ve Unicaja'nın katılacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin oynanacağı Belgrad Arena'da ASB cam zemin kullanılacak.

Böylece uluslararası bir kulüp turnuvasında maçlar, ilk defa LED paneller ile donatılmış cam zemin üzerinde yapılacak.

İlk defa geçen yaz FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nda hayata geçirilen cam zemin uygulaması, daha önce Almanya Ligi’nin sezon açılış maçı ve NBA All-Star Şöhretler Maçı'nda da kullanılmıştı.

Organizasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ASB cam zeminin "FIBA ailesini genişletme" projesinin son örneği olduğu belirtilerek, "Son model bu zemin, interaktif uygulamalara alan sağlaması ve bünyesinde oyuncu izleme özelliğini de barındırması ile maç deneyimine devrim niteliğinde bir etki getiriyor. Ayrıca basketbolseverler ile etkileşimi ve iletişimi güçlendirme amaçlı zemin üzerinde canlı istatistikler sergilenebiliyor. ASB cam zemin, salonda ve televizyon başında maçları takip edenler için benzeri görülmemiş bir fırsat. Bu deneyimi daha önce yaşayan oyuncular ise cam zeminin en tutkulu destekleyicisi oldu. FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası oyuncuları, cam zemin ile ilgili yaptıkları değerlendirmelerde, cam zeminin parke zemine benzer bir kavrama sağladığını ve gürültüyü en aza indirdiğini vurgulamıştı." ifadelerine yer verildi.

Turnuvada Dörtlü Final maç programı (TSİ) şu şekilde:

26 Nisan Cuma:

19.00 Lenovo Tenerife - Peristeri

22.00 UCAM Murcia - Unicaja

28 Nisan Pazar:

18.00 Üçüncülük maçı

21.00 Final