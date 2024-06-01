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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sahaya inerek teknik heyet ve oyuncuları kutladı.

Final serisinin en değerli oyuncusu Mersin ekibinden David Simmons seçildi.

Daha sonra kupayı kaldıran oyuncular, şampiyonluğun sevincini tribündeki taraftarlarla paylaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu ve TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, Mersin Büyükşehir Belediyesi oyuncularına madalyalarını verdi.

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