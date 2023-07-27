İSTANBUL- Üniversiteler günümüzde verdikleri nitelikli eğitimin yanı sıra öğrencilerine sağladıkları olanaklarla da öne çıkıyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi, hem hekim hem bilim insanı yetiştirme amacıyla oluşturduğu Bilim İnsanı Seçme Programı (BİSEP) kapsamında Bilim Eğitimi Destek Fonu oluşturdu. Yüzde 100 tıp eğitimi burslarının yanı sıra oluşturulan fon, öğrencilere 500 bin TL’ye varan maddi destek sağlayacak. Görüşmeler sonucu belirlenecek adayların, ilgi alanlarına göre BAU Tıp’ın seçkin akademisyenleri ile bir araya gelerek kendilerine rehber olabilecek bilim insanlarıyla tanışacak.

Yüzde 100 Tıp Eğitimi bursu ve Bilim Eğitimi Desteği, ilk 2 bine girmiş öğrenciler arasından yapılacak mülakatla belirlenecek. Fondan ayrılan para; yurt dışı bilim stajları, araştırmaların giderleri, kongreler, barınma giderleri gibi öğrencinin rehber hocası ile vereceği ortak karar doğrultusunda harcanacak.

HEM HEKİM HEM BİLİM İNSANI

BAU Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç, 2012 yılında sadece iyi hekim yetiştirmeyi amaçlayan değil, iyi bilim insanı-hekim yetiştirmeyi amaçlayan bir tıp fakültesi oluşturduklarını söyleyerek ilk öğrencilerini 2013’te aldıklarını belirtti. “Bu yıl dördüncü grup öğrencimizi mezun ettik. Bugüne kadar toplam 400 üzerinde hekim yetiştirdik. Bu süre içinde hep bilim insanı seçme ve destekleme fonumuzu yürüttük ve buna BİSEP adını verdik” diyerek sürecin çıkış noktasına da değindi.

Kılıç, önceki yıllarda da mentorlarla öğrencileri buluşturduklarını, oluşturulan fon sayesinde desteğin daha da arttığını belirterek şunları söyledi: “Fondan sağlanacak maddi destekten çok, geleceğin bilim insanlarının günümüz bilim önderleri ile kuracakları usta-çırak ilişkisi ve akademisyenlerimizin yol göstericiliğine inanıyoruz.”

Prof. Dr. Kılıç, “Bilim insanı olmaya niyetli öğrencimize maddi destek versek de bu desteğin kullanımının verimliliği konusunda eksikler olabiliyordu. Zaten on yıldır var olan ve her öğrencimize atadığımız sosyal mentor ile bilim mentorlerimiz, artık öğrencileri fona da yönlendirecek. Her ne kadar ilk 2 bine giren öğrencilerimizin fondan yararlanacağını söylesek de aslında bu yapay bir sınır. Önemli olan, öğrencinin bizi ne ölçüde bilim insanı olabileceğine dair ikna edebilmesi” diye konuştu.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

“Öğrencilerden iki adet referans mektubu ve neden bizde öğrenci olmak istediklerine dair bir motivasyon mektubu istiyoruz” diyen Kılıç, sonrasında öğrencilerin özgeçmişleriyle birlikte bu mektupları değerlendirdiklerini söyledi. “Öğrenciyi desteklemeye karar verdikten sonra hangi alanda çalışmak istiyorsa bilim dünyasında kendisine rehberlik edecek bir mentorla araya gelmesini sağlıyoruz” diye konuşan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: “Mentor, zamanında kendi yaptığı hataların tekrarlanmaması, araştırma ve çalışma sürecindeki iyi hamlelerin daha erken fark edilmesi açısından öğrenci için bir yol gösterici olacak. Bunların olabilmesi için de öğrencilerin para desteğine ihtiyacı var. Biz bu desteği sağlayacağız. Buna rol modelli, rehberli bir bilim eğitimi fonu kullanımı adını veriyoruz. Dolayısıyla öğrenci, söz gelimi beyin cerrahisine meraklıysa ona rol model olarak bir beyin cerrahı öğretim üyemizi kendisine rol modeli olarak atıyoruz. Yalnızca iyi bir beyin cerrahı olmanın değil, iyi bilim insanı olmanın gerekliliklerini de birlikte değerlendiriyorlar. Böylece usta-çırak ilişkisi kurulmuş oluyor. Bu ilişki, en temel eğitim modelidir. Nobel’i alan ya da Nobel’e aday gösterilen hocaların yüzde 72’sinin hocası da ya Nobel almıştır ya da Nobel’e aday gösterilmiştir. Armut, bilimde de dibine düşer.”

Öğrenci ve mentor hocanın imzalarıyla fondaki paranın öğrencinin kullanımına açıldığını söyleyen Kılıç, “Örneğin öğrencimiz bir staj için bağlantı sağladığında biz destek olacağız. Mentor hoca kendi bilim ağı içerisinde öğrencisinin yerleşmesine de destek olacak. Diyelim ki öğrencimiz doktora eğitiminin bir bölümünde yurt dışında araştırma yapmak istedi. Bu araştırmayı nerede yapması ona yarar sağlarsa öğrenciyi mentor yönlendirecek, desteği biz vereceğiz. Bu ağ, akademisyenler için de çok önemli” dedi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI