İSTANBUL- İstanbul Şiirle Buluşuyor, repertuvar oyunlarımızın yanında şair-şiir eşleşmesi üzerinden geliştirilen yeni ve farklı bir etkinlik konseptini seyircinin ilgisine sundu. Seyirci, bir yönetmen ve oyuncular eşliğinde, dekor, kostüm, müzik ve görsel tasarımla birlikte sahne imkânları kullanılarak, Gülten Akın’ın şiir evreninin içerisinde oluşturulan bir mekânda etkinliğin konuğu oldu.

“Nergisten sorumlu değilmişim bunu öğrendim.Kar umarsız yağabilir, ayaz çıkabilir Uzun

sürebilir, kötü şeyler olabilir Nergis uyanmayabilir Ne ışgını ne dalı sor ne de tomurcuğu Aklım kırık, şaşırdı eski beklentilerim Kimyasal korkular, kanlı gecelikler, dalgalı sirenler Çocukları koyver, nereye gitseler ne yapsalar Nasılsa füzeler bombalar onları buluyor. Nergisten ben sorumluydum, ışgından ve çocuklardan Yanlış mı belledim, insan sorumluluktur.” diyen Gülten Akın'ın nice dizeleriyle; "ince şeyleri anlamaya vakit bulmak ve birbirimizle paylaşmak için” seyirciler Müze Gazhane Meydan Sahne’de yerlerini aldılar.

HABER: BÜLENT ÇAMCI