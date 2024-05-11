Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilen Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e cevap verdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilen Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in Kulübümüzü hadsizce hedef alan beyanına cevap verdi:



“Biz burada çalışırken bazı haddini aşan açıklamalar olmuştur. Beşiktaş JK hayır hasenat işlerinde tavsiye verebileceğiniz en son kulüptür.



Benim camiam daha ilk günden yola çıkmış, yardımlarını yüklemiş, çadırlarını kurmuş, çorba ısıtmış, gece evleri beklemiş, her türlü fedakarlığı bizim evlatlarımız yapmıştır.



Kalkıp da haddini bilmeden Beşiktaş’a dilini uzatanlar, çok ağır taşın altında kalırlar, dikkat etsinler.



Beşiktaşlı bölgeye gitmiş, çocukların başını yanağını okşamıştır. Kendi yanağını okşatmamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Dursun Özbek'e eleştiri

Başkan Hasan Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in bugün deprem bölgesine yönelik yardımlar konusunda yaptığı açıklamasını eleştirdi.

Özbek'in sözlerine tepki gösteren Arat, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın başkan seçim telaşına fazla kapılmış. Bu tip camialar söylemlerine dikkat etmek zorundadır. Hayır hasenat konusunda Beşiktaş'a laf söylerken dikkat edeceksiniz. Beşiktaş çok ağırdır, altında kalırsınız. Beşiktaş deprem olduğu anda anında bölgeye gitmiştir. Kamyonlar üç kulübün flamasıyla buradan kalkmıştır. Camia liderleri bu işlere dikkat etmelidir. Beşiktaş aynı sabah Hatay'a intikal etmiş, çadırlarını kurmuş, çorbalarını pişirmiştir. Her konuda halkın yanına koşmuş, konteyner kentler, okullar kurmuş ve bölgeden ilgisini eksiltmemiştir. Üzülerek sıkılarak izliyorum. Olmadı, yakışmadı. Hele hele camiamızı ağzınıza böyle almayın, sonra üzülürsünüz. Biz gidip orada çocukların yanaklarını okşadık ama yanak okşatmadık."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Ticaret Odası'nda yaptığı açıklamada, "Biz, TOKİ ile bir anlaşma yaptık. 300 konutu biz karşıladık. Bölge insanı çok kötü durumda. Kahramanmaraş'taki temel atma töreninde rakiplerimize seslendim: 'Yeşil sahada geçemiyorsunuz bari bu konuda bizi geçin.' dedim. Ey Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar! 100 tane gelin siz yapın. Biz 100 konut için anlaştıysak, siz 150 konut için anlaşın. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşusun. Peki neredesin?" ifadelerini kullanmıştı.