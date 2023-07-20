İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden efsane futbolcu Vedat Okyar'ı unutmadı. Siyah beyazlı kulüp resmi hesaplarından yaptığı paylaşımla Okyar'ı andı ve kabri başında ziyaret etti.

Siyah beyazlı kulüp yaptığı paylaşımda, "1968 ile 1976 yılları arasında formamızı giymiş, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanmış efsane futbolcularımızdan Vedat Okyar’ı vefatının 14. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Vedat Okyar’ı Kabri Başında Andık"

Efsane futbolcu merhum Vedat Okyar, vefatının 14. yıl dönümünde, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.



Anma törenine; İkinci Başkan Engin Baltacı, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ile Okyar’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.





Okyar için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.



Vedat Okyar’ı vefatının 14. yılında saygıyla ve rahmetle anıyoruz.