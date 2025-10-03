İSTANBUL (AA) - Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'deki son 3 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezona da '7'de 7' yaparak başladı.

Beşiktaş ise ligde oynadığı 6 karşılaşmada hanesine yazdırdığı 12 puanla 1 maçı eksik 5. sırada yer aldı.

Okan Buruk ve Sergen Yalçın'ın derbi karnesi

Süper Lig'in en skorer takımı Galatasaray, 19 kez ağları havalandırdı. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Mauro Icardi (5), Barış Alper Yılmaz (3), Eren Elmalı (3), Victor Osimhen (2), Yunus Akgün (2), Leroy Sane, Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve kendi kalesine Fatih Kurucuk kaydetti.

Beşiktaş ise bu kulvarda 11 kez topu filelerle buluşturdu. Siyah-beyazlı ekipte Rafa Silva (5), Tammy Abraham (2), El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve Jota Silva, rakip ağları sarsmayı başardı.

Icardi ve Osimhen'in performansı belirleyici olacak

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde golcü isimleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile skor bulmaya çalışacak.

Sarı-kırmızılılarda 4. sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de 5 kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen ise 2'si Süper Lig'de, 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez topu filelere gönderdi.

Galatasaray'da kanat oyuncuları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün yanı sıra sol bek Eren Elmalı da bu sezon hücumda etkili performanslar ortaya koydu. Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı resmi maçlarda 3'er, Yunus Akgün de 2 gol attı.

Mauro Icardi, Beşiktaş'a 5 gol attı

Galatasaray'da Mauro Icardi, daha önce Beşiktaş'a karşı forma giydiği 6 maçta 5 gol sevinci yaşadı.

Arjantinli futbolcu, 5'i Süper Lig ve 1'i Süper Kupa olmak üzere Beşiktaş ile oynanan 6 müsabakada görev yaptı.

Siyah-beyazlı takıma karşı sahaya çıktığı ilk 3 maçta 5 gol atan Icardi, sonraki 3 karşılaşmada suskun kaldı.

Öte yandan, Victor Osimhen ise Beşiktaş'a karşı 2 maçta görev yaparken 1 kez ağları havalandırdı.

Beşiktaş, santrforlardan istediği katkıyı alamadı

Siyah-beyazlı takım, santrforlarından ligde istediği katkıyı alamadı.

İngiliz futbolcu Tammy Abraham, bu sezon Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda 7 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Abraham, Süper Lig'deki 6 karşılaşmada 2 kez topu filelere gönderdi.

Sezon başında UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi elemelerinde toplam 6 maçta 5 gol sevinci yaşayan Abraham, aynı başarıyı ligde sergileyemedi.

Öte yandan bu sezon sakatlıklarla 'uğraşan' 18 yaşındaki santrfor Mustafa Hekimoğlu ise ligde ve Avrupa'da toplam 4 dakika süre alırken gol atamadı.

Beşiktaş'ta kanat oyuncularından ligde 9 gollük katkı

Bu sezon santrforlarından istediği katkıyı alamayan Beşiktaş'ta kanat ve orta saha oyuncuları golleriyle takıma destek oldu.

Siyah-beyazlı takımda kanat oyuncuları, Süper Lig'de atılan 11 golün 9'una imza attı.

Ligde 6 maçta görev yapan Rafa Silva, 5 kez rakip ağları havalandırırken El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve Jota Silva da 1'er gol atmayı başardı.

Ayrıca takımdan ayrılan Joao Mario da Avrupa kupalarında 6 maçta 3 gol kaydetti.

Son haftalarda forma şansı az bulan Milot Rashica ile stedavisi devam eden orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz ise 1'er gol sevinci yaşadı.

Rafa Silva'dan Galatasaray'a 2 gol

Beşiktaş'ta Rafa Silva, siyah-beyazlı formayla daha önce Galatasaray'a karşı 3 kez rakip oldu.

Portekizli futbolcu, 2'si Süper Lig ve 1'i Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılarla oynanan 3 karşılaşmada sahada yer aldı.

Ligde 1 gol sevinci yaşayan Rafa Silva, Süper Kupa'daki maçta da rakip ağları 1 defa havalandırdı.

Muhabir: Metin Arslancan