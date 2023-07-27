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Kadınlar Süper Ligi ilk hafta maçları 26 Ağustos tarihinde, Erkekler Süper Lig Karşılaşmaları ise 27 Ağustos tarihinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak.

Beşiktaş 'ın Hentbol Süper Lig karşılaşmaları, 27 Ağustos'ta oynanacak müsabakalar ile başlayacak.

2023-24 sezonu Hentbol Kadın ve Erkekler Süper Lig fikstürü, Ankara THF Spor Kompleksi'nde bugün çekildi.

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