Teknik adamlık kariyerinin ilk maçına Tüpraş Stadı'nda çıkan Burak Yılmaz, Lugano maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Savunmada Omar Colley yerine Daniel Amartey'i görevlendiren Yılmaz, sakatlığı bulunan Arthur Masuaku'nun yokluğunda Bakhtiyar Zaynutdinov'a şans verdi.

Yılmaz, hücum bölgesinin solunda ise Cenk Tosun'u kulübeye çekerken Jackson Muleka'yı oyuna sürdü.

Siyah-beyazlı takımın kalesinde Ersin Destanoğlu görev yaparken savunma dörtlüsü Valentin Rosier, Daniel Amartey, Eric Bailly, Zaynutdinov'dan oluştu.

Orta sahanın merkezi Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Alex Oxlade-Chamberlain'den oluşturulurken, hücum hattında Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar görev aldı.

Başkan Çebi maça gelmedi

Lugano maçı sonrası siyah-beyazlı taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi.

Öte yandan Beşiktaş taraftarı yönetim protestosunu karşılaşma öncesinde de sürdürdü. Siyah-beyazlı taraftarlar, hafta içinde yapılan açıklamayla olağanüstü kongre kararı alan yönetimi "Yönetim istifa", "Yeter artık Ahmet, Beşiktaş'ı terk et" diye tezahürat yaparak protesto etmeye devam etti. Taraftarların istifa tezahüratları, iki takım sahaya çıkarken de devam etti.

Futbolculara sessiz protesto

Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı sonrası tribünlere gelmeyen siyah-beyazlı futbolculara tepkisini İstanbulspor maçında gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar maçın başlamasının ardından 5 dakika sessiz kalıp, sırtlarını dönerek takımı protesto etti. Sessiz tepki bütün stadın "Yönetim istifa" tezahüratıyla sona erdi.

Lugano karşısında alınan mağlubiyet sonrasında tribünlerden çıkmayarak "Takım gelecek hesap verecek" diye tezahürat yapan taraftarlar, karşılaşma öncesinde stat hopörlerinden futbolcuların isimlerinin okunduğu sırada oyuncuları yuhaladı. Maç önü seremonisi sonrasında tribünlere giderek alkışlayan Beşiktaşlı oyuncular bir kez de burada yuhalandı.

Taraftarların alkışladığı tek oyuncu ise Vincent Aboubakar oldu.

Tayfur Bingöl ligde ilk kez kadroda

Beşiktaş'ın bu sezon bonservisiyle kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl ilk kez kadroda yer aldı.

Lugano mücadelesinde yedek soyunan siyah-beyazlı oyuncu Beşiktaş'a katıldıktan sonra oynanan Trabzonspor, Mondihome Kayserispor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında kadroya dahil edilmemişti. Tayfur, Adana Demirspor maçında da statü gereği görev alamamıştı.