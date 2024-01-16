16. dakika Rebic’in sol taraftan ceza sahasına ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Salih, kaleciden dönen topu ayağıyla filelere gönderdi. (1-0)

34. dakika Ghezzal rakibinin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

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36. dakika Cenk penaltı ve gol. (2-0)
 

67. dakika Ghezzal’ın kornerden ortaladığı topu Demir Ege indirdi, Cenk farkı üçe yükselten golü kaydetti. (3-0)

87. dakika Tayfur rakibinden kaptığı topu Rebic'e gönderdi. Rebic'in vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu. (4-0)

Karşılaşma Beşiktaş'ın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

Kaynak: AA