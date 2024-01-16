16. dakika Rebic’in sol taraftan ceza sahasına ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Salih, kaleciden dönen topu ayağıyla filelere gönderdi. (1-0)
34. dakika Ghezzal rakibinin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.
36. dakika Cenk penaltı ve gol. (2-0)
67. dakika Ghezzal’ın kornerden ortaladığı topu Demir Ege indirdi, Cenk farkı üçe yükselten golü kaydetti. (3-0)
87. dakika Tayfur rakibinden kaptığı topu Rebic'e gönderdi. Rebic'in vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu. (4-0)
Karşılaşma Beşiktaş'ın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.Kaynak: AA