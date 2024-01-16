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87. dakika Tayfur rakibinden kaptığı topu Rebic'e gönderdi. Rebic'in vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu. (4-0)

36. dakika Cenk penaltı ve gol. (2-0)

İlhan Palut: Kupada ilerlemek isterdik ama başaramadık

İlhan Palut: Kupada ilerlemek isterdik ama başaramadık

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