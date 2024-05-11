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Beşiktaş 'ın Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Vincent Aboubakar ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Alex Chamberlain, kadroya alınmadı.

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