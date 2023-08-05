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UEFA'ya gönderilen B listesinde ise şu futbolcular bulunuyor:

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre UEFA'ya bildirilen listede şu futbolcular yer alıyor:

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