İSTANBUL (AA) - Fulya Mahallesi Ayazma Deresi Caddesi'nde gece saatlerinde etkili olan sağanak sonrası, yol kenarındaki merdivende toprak kayması sonucu çökme meydana geldi.
Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok: Yaşanan kaptanlık değişikliğini de her zaman olduğu gibi olgunlukla karşıladım
Çökmenin ardından merdivenden kopan moloz parçaları, inşası süren binanın istinat duvarının yıkılmasına sebep oldu.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, inşaatta hasar meydana geldi.
İşçiler, çöken merdivenin girişini metal sac ile kapattı.
Muhabir: Mustafa Mert Karaca
Kaynak: AA