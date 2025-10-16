KIRKLARELI (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisince koordine edilen 'Bilim Kafe' buluşmaları, Kırklareli'nde devam ediyor.

Bu kapsamda meydan, kahvehane, çay bahçesi ve kapalı alanlarda düzenlenen etkinliklerde üniversitenin akademik çalışmaları ve bilimsel konular hakkında vatandaşlara bilgi veriliyor.

Ayrıca akademisyenler de vatandaşlarla bir araya gelip çeşitli konularda sunum yapıyor. Düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun katılım sağlıyor.

Çalışmalar kapsamında kentte, 'Çaylar şekerli mi, şekersiz mi?', 'Kalbiniz konuşuyor, dinliyor musunuz?', 'Sıralamaların ötesinde bir sen var', 'Yapay zeka ve etik: kararları insan mı vermeli, makine mi?' konulu söyleşiler düzenlendi.

'Vatandaşın bilimsel bilgiye erişimi kolaylaşıyor'

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, AA muhabirine, 'Bilim Kafe' buluşmalarının geçen nisan ayında YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın öncülüğü ve tavsiyesi doğrultusunda başladığını söyledi.

Üniversitelerindeki akademik çalışmalar ve bilimsel konuları toplumla etkili, anlaşılır ve erişilebilir bir şekilde buluşturduklarını belirten Ak, amaçlarının yalnızca üniversite içindeki araştırmaları değil, bilim dünyasında güncel olarak tartışılan konuları da halkla paylaşmak olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda elde edilen bilgileri çeşitli etkinlikler ve içeriklerle toplumun hizmetine sunduklarını anlatan Ak, 'Bilim Kafe etkinliklerinde katılımcılar sorular sorabiliyor, tartışmalara katılabiliyor ve bilim insanlarıyla doğrudan etkileşim kurabiliyor. Böylece hem bilimsel bilginin toplumda anlaşılır hale gelmesini sağlıyor hem de merak ve sorgulama duygusunu artırıyoruz.' diye konuştu.

Bilim Kafe etkinliklerinin bilimin toplumla doğrudan buluştuğu bir platform olarak büyük önem taşıdığını dile getiren Ak, Bilim İletişimi Ofisini Kırklareli'nin ve bölgenin bilim ve toplumsal farkındalık merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Farklı yaş ve ilgi gruplarına ulaşmayı, dijital içerikleri çeşitlendirmeyi ve bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırmayı amaçladıklarını belirten Ak, şunları kaydetti:

'Temel hedefimiz, bilimi akademik bir alan olmanın ötesine taşıyarak toplumun her kesimine dokunacak bir araç haline getirmektir. Bilim Kafe ve gelecekte hayata geçirmeyi planladığımız formatlar, üniversitemizin toplumsal sorumluluk anlayışını somutlaştırıyor. Bu etkinlikler, bilimin sadece akademik bir alan olmadığını, toplumun günlük yaşamına ve karar süreçlerine doğrudan dokunabileceğini gösteriyor. Öğrenciler ve vatandaşlar, bilimsel bilgiye erişiyor, sorgulama alışkanlığı kazanıyor ve kendi hayatlarını bilinçli biçimde şekillendirme imkanı buluyor. Bu yaklaşım, üniversitenin bilimi toplum yararına taşıma misyonunu pekiştirmiş oluyor.'

'Sağlık okuryazarlığı açısından kıymetli'

Vatandaşlardan Hamza Demirbilek ise üniversitenin halkla iç içe olmasının çok değerli olduğunu belirtti.

'Bilim Kafe' etkinliklerinin tamamına katılmaya özen gösterdiğini ifade eden Demirbilek, 'Bilim İletişimi Ofisi öncülüğünde halkın içinde, halka yönelik çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor sağlık alanında ve diğer konularda. Biz de fırsat buldukça bu etkinliklere katılım sağlamaya çalışıyoruz. Bilim İletişimi Ofisinin bu tarz etkinliklerini çok değerli buluyorum. En önemlisi de sağlık okuryazarlığı açısından çok kıymetli etkinlikler.' diye konuştu.

Muhabir: Özgün Tiran