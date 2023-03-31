10.000 fidanlık Hatıra Ormanı

İSTANBUL- MediaMarkt, hayatın her alanında kullandığımız teknolojik ürünleri kullanıcıları ile buluşturmaya devam ederken “Daha İyiye” vizyonuyla hepimizin ortak evi olan dünyamızı daha sürdürülebilir kılmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışan MediaMarkt, bu alandaki projelerini hızla hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda ülkemizi daha fazla ağaçlandırmak için TEMA Vakfı aracılığı ile Gaziantep Çınarlı ağaçlandırma sahasında 10.000 fidanlık bir Hatıra Ormanı oluşturan MediaMarkt; alışveriş sonrası kendilerine e-posta ile iletilen memnuniyet anketini doldurarak MediaMarkt Hatıra Ormanı’nın oluşturulmasına katkıda bulunan müşterileriyle birlikte, sürdürebilir bir geleceğe adım atmayı destekliyor.

MediaMarkt, daha yeşil bir Türkiye için çalışıyor

Teknolojik ürünleri kullanıcılara en iyi deneyimi yaşatarak sunan MediaMarkt, sunduğu ürünlerle müşterilerinin yaşamını iyileştirmeyi hedefliyor. Bunu yaparken de dünyaya katkı sunmayı ve onu sürdürülebilir kılmayı hedefliyor. Sürdürülebilirliği bir projeden ziyade, yaşamaya değer bir geleceği sağlamak üzere takınılan bir davranış biçimi olarak gören MediaMarkt, bu yolda müşterileri ve çalışanlarıyla birlikte attığı küçük adımlarla büyük değerler yaratacağına inanıyor.

HABER: METE YILMAZ