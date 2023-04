4’üncü İstanbul Fintech Week katılımcılardan tam not aldı

İSTANBUL- Türkiye finansal teknolojideki gücünü İstanbul Fintech Week ile yeni bir boyuta taşıdı. Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’nin (FINTR) ana destekçisi olduğu İstanbul Fintech Week, 13-14 Nisan tarihlerinde Fişekhane’de gerçekleştirilen özel bir organizasyonla dünyanın önemli fikir önderlerini bir araya getirdi. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Türkiye’nin ilk ve en büyük global finansal teknoloji etkinliği İstanbul Fintech Week, 2 gün boyunca üç zirveye ve 50’nin üzerinde oturuma ev sahipliği yaptı. İlk gün ‘Blockchain Fest’ ile başlayan etkinliği ikinci gün ise ‘Digital Finance Summit’ ve ‘Women in Fintech Summit’ zirveleri takip etti.

Fintekler finans sektöründe büyümeyi sürdürüyor

Fintek sektörünün duayeni The Financer CEO’su Chris Skinner, açılış konuşmasında şunları söyledi: “2008 krizi ile birlikte finans ve bankacılık sektöründe kökten bir değişim başladı. Şu anda bildiğimiz bir dünyada yaşamıyoruz. Bu dünyada sınırlar yok. internet hükümetleri, ülkeleri sınırları tanımıyor. Büyüdüğümüz kavramları tanımıyor. Her şey üzerine tekrar düşünüyoruz daha farklı düşünme mecburiyetindeyiz. Nasıl değiştirebiliriz, nasıl farklı şeyler yapabiliriz. Pek çok şirket bulut ve mobil aplikasyonları kullanmaya çalışıyor. 2010’da fintek sektörün yüzde 3’ünü temsil ediyordu 2021’de yüzde 38’e ulaştı. Bu oran daha da artıyor. Her fintek startup şirketi belirli bir ihtiyaca yönelik hareket ediyor. Herkese hizmet etmiyorlar. Tam da bu noktada bankaların zafiyeti ortaya çıkıyor çünkü bankalar herkese her şeyi vermek istiyor ve eksiksiz olarak hizmet edemiyorlar. Bu yüzden fintekin bankaların yetişemediği noktalara girmesi gerekiyor. Örnek Stripe. Şu anda en çok değerlenen fintek, 95 milyar dolarlık bir değerlemesi var. Bu şu anda, 9 Commerzbank değerine denk geliyor. 10 yıl içinde bu değere ulaştı, geçen yıl 65 milyar dolara düştü. Nedeni herkesin dijitale yönelmesi, Ukrayna’daki durumdan oluşan belirsizlikler, ekonomik iklim ve şimdi ise her şeyin yerelleştiği bir dönemdeyiz. Fintek büyük düşüş yaşadı. Birçok şirketin sektörden çıktığını görüyoruz, güçlü şirketlerin daha çok satın almalar gerçekleştireceğini düşünüyoruz. İnanmakta olduğumuz ve inanıyor olduğumuz her şey sorgulanıyor. Dünya çok hızlı gelişiyor ve fintekler de para ile ilişkiyi nasıl çözebileceğimizi düşünüyor. Tüm bunlardan öte, en önemli şey ise çocuklarımızın geleceğine bakabilmekte yatıyor. Bundan sonra nasıl işe yarayabiliriz, iklim değişikliğini, hayvan türlerinin çeşitliliğini sürdürebilmek, parayı faydalı bir şekilde dönüştürebilmek için ne yapabiliriz diye düşünmeliyiz” dedi.

HABER: METE YILMAZ