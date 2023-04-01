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5 milyon TL’ye varan hediye paketleri Ramazan Kampanyası’nda

Türkiye'de, katılımcı oyuncuların oyun içi kaynaklar ve şanslı çekiliş ödülleri kazanmak için çeşitli uygulama içi etkinlikleri tamamlayabilecek bir oyun kampanyası düzenleniyor

01 Nisan 2023 Cumartesi 15:44
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5 milyon TL’ye varan hediye paketleri Ramazan Kampanyası’nda

İSTANBUL- Dinamik bir Puan İadesi etkinliği ve kesin kazançlı Şanslı Çark, hevesli oyuncuları memnun etmeyi garanti ederken, eğlenceye katılmak isteyen diğer oyuncular da kademeli bir Kaynak Değişimi ve Paylaş Kazan sosyal etkinliğini dört gözle bekleyebilirler. 20'ye varan oyun içi puan iadeleri ve ödüller ile oyuncular bu yılki Ramazan'ın neşe dolu geçeceğinden emin olabilirler.

Ramazan Kampanyası ile hediye şöleninin tadını AppGallery'de çıkarın

Geçtiğimiz Ramazan ayında gördüğü yoğun ilginin ardından, Puan İade etkinliği yoğun talep üzerine geri döndü. Bu yılki promosyon etkinliği, katılımcıların %20’ye varan puan iadesi kazanmaları ile çok daha büyük ve iyi olacak.

Geçen yıl düzenlenen etkinliğe doyamayan kullanıcılar, etkinliğe katılmanın her zamankinden daha kolay olduğunu duymaktan da memnun olacaklar. Etkinliğe katılmak için kampanyanın uygulama sayfasını ziyaret etmeleri ve bir oyuna katılmaları, daha sonrasında oyun içi satın alımları tamamlamaları Huawei puan kazanılması için yeterli. Huawei puanı AppGallery’de ve Huawei GameCenter’da kullanılabilen sanal bir ödeme birimi. Satın alımlarda bir Huawei puanı bir yerel para birimine eşittir.

Örneğin, favori oyunlarında 800 TL değerinde uygulama içi yükseltme satın alan bir oyuncu, bu değerin %20'si değerinde Huawei Puan iadesi kazanacak. Bu Puanlar daha sonra oyunlar ve HUAWEI Cloud, AppGallery ve HUAWEI Temalar gibi diğer Huawei uygulamaları ile kullanılabilir.

AppGallery, oyun deneyimini daha da yükseltmek amacıyla PUBG MOBILE, MOBILE LEGENDS: BANG BANG gibi çeşitli popüler oyunlarla da iş birliği yapacak. Birçok ödüllü oyuna ev sahipliği yapan AppGallery, kazanılan puanları etkinliğe katılan tüm oyunlarda birden kullanılabilir hale getirmesiyle maksimum eğlence sunacak.

Game of Sultans gibi listeleri alt üst eden oyunların da heyecana katkıda bulunmasıyla hem kullanıcılar hem de geliştiriciler bu Ramazan'da oyun türleri arası eğlenceyi dört gözle bekleyebilirler.

Kesin kazançlı Şanslı Çekiliş etkinliğinde katılımcılar, uygulama içi satın alımlarında 450 TL ve üzeri her AppGallery oyun içi satın alma işlemi, oyunculara şanslı çekiliş hakkı kazanma şansı sağlayacak. Bu kullanıcılar ister yüksek puanlarını geçmek isteyen aktif oyuncular isterse ailesi ile vakit geçirirken yapacak bir şeyler arayanlar olsun, Ramazan eğlencesine katılan tüm katılımcıların özel bir şey alacağı anlamına geliyor.

Etkinlik aktif kullanıcıları daha çok ödüllendirmeye yönelik olduğu için, ne kadar fazla oyun içi para harcanırsa o kadar fazla şanslı çekiliş hakkı kazanılacak. Katılımda herhangi bir kısıtlama olmadığı için, oyuncular bolca ödül kazanmayı dört gözle bekleyebilirler.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
5 Milyon TLye Varan Hediye Paketleri Ramazan Kampanyasında
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