6G teknolojilerinde Wi-Fi yerine Li-Fi kullanÄ±lacak

ANKARA - Bakan Adil KaraismailoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Millet KÃ¼tÃ¼phanesi'nde Dijital DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ofisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Bilgi GÃ¼venliÄŸi DerneÄŸi'nce dÃ¼zenlenenÂ '15'inciÂ UluslararasÄ± Bilgi GÃ¼venliÄŸi ve Kriptoloji KonferansÄ±'na katÄ±ldÄ±. Programa; KaraismailoÄŸlu'nun yanÄ± sÄ±ra Dijital DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ofisi BaÅŸkanÄ±Â Ali Taha KoÃ§ ve Ã§ok sayÄ±da davetli katÄ±ldÄ±. KaraismailoÄŸlu, 'Sanal Evren ve Siber GÃ¼venlik' temasÄ± ile 2 gÃ¼n boyunca yapÄ±lacak konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â



'DEZENFORMASYON YASASI, Ã‡OK Ã–NEMLÄ° ADIM OLDU'



KaraismailoÄŸlu, gerÃ§ek hayatta suÃ§ kabul edilen her tÃ¼rlÃ¼ eylemin, dijital dÃ¼nyada pervasÄ±zca yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekerek, "SÄ±nÄ±rsÄ±zca hareket edilipÂ her tÃ¼rlÃ¼ suÃ§un rahatlÄ±kla iÅŸlendiÄŸi sanal alem, insan doÄŸasÄ±ndaki aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarÄ± da kÃ¶rÃ¼kledi;Â kimliklerin de gizlenebildiÄŸi bir ortam olmasÄ± nedeniyle Ã¼rkÃ¼tÃ¼cÃ¼ boyutlara vardÄ±rdÄ±. Bunu engelleme yÃ¶nÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Hukukun, yasalarÄ±n, teknolojinin gerisinde kalmamasÄ±, maÄŸduriyetlerin oluÅŸmamasÄ± iÃ§in gereken dÃ¼zenlemeleri hayata geÃ§iriyoruz. YÃ¼ce Meclis'imiz tarafÄ±ndan kabul edilen, CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n onayÄ± ile 18 Ekim'de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren 'Dezenformasyon YasasÄ±', hÃ¼kÃ¼metimizin, halkÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸru ve saÄŸlÄ±klÄ± bilgiye ulaÅŸmasÄ± adÄ±na attÄ±ÄŸÄ± Ã§ok Ã¶nemli bir adÄ±m oldu. Sahte kimlikler arasÄ±na saklanÄ±p, hakaret ve iftira ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len karalama kampanyalarÄ±na, itibar suikastlarÄ±na yeltenenler;Â Ã¼lkemizi, milletimizi yalan haberlerle, Ã§arpÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ bilgilerle galeyana getirmek isteyenler artÄ±k 1 deÄŸil; 3Â kere dÃ¼ÅŸÃ¼necek" diye konuÅŸtu.



'YERLÄ° VE MÄ°LLÄ°LÄ°K ORANINI EN ÃœSTTE TUTUYORUZ'



YazÄ±lÄ±m ve donanÄ±mlarda yerlilikÂ oranÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ±n, potansiyel tehditlerin en aza indirilmesine imkan vereceÄŸini kaydeden KaraismailoÄŸlu, "Ãœlkemizin 5G ve hatta 6G teknolojilerine geÃ§iÅŸ sÃ¼recinde, yerli ve millilik oranlarÄ±nÄ±, hep en Ã¼stte tutuyoruz. Bu hassasiyetle, Ã¶znel bir sistemin kurulmasÄ± yanÄ±nda, siber gÃ¼venliÄŸi Ã¶nceliyoruz. 4,5G'nin ilk yatÄ±rÄ±m dÃ¶neminde sektÃ¶rdeki yerli ve milli yazÄ±lÄ±m oranÄ±mÄ±z yÃ¼zde 1 iken; bugÃ¼n yÃ¼zde 33'leri geÃ§miÅŸtir. Ã–zellikle 5G ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± Ã¶zetlersek 2017 yÄ±lÄ±nda 'HaberleÅŸme Teknolojileri KÃ¼melenmesi'ni kurduk. YazÄ±lÄ±m ve donanÄ±m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n yerli ve milliÂ imkanlarla saÄŸlanmasÄ± iÃ§in 'UÃ§tan Uca Yerli ve MilliÂ 5G Projesi'ni geliÅŸtirdik. 'Yeni Nesil Mobil HaberleÅŸme Teknolojileri TÃ¼rkiye Formu'nu oluÅŸturduk. '5G Vadisi AÃ§Ä±k Test SahasÄ± Projesi' ile Ã¼niversitelerimizin yerleÅŸkelerinde test merkezleri kurduk. Nitelikli insan kaynaÄŸÄ± yetiÅŸtirmek amacÄ±yla, '5G ve Ã–tesi Ortak LisansÃ¼stÃ¼ Destekleme ProgramÄ±'nÄ± hayata geÃ§irdik. '5G Ã‡ekirdek Åžebeke', '5G SanallaÅŸma ve YazÄ±lÄ±m TanÄ±mlÄ± AÄŸ' ve '5G Radyo' gibi projelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandÄ±.



TÃœRKÄ°YE,Â Ä°NTERNET KULLANICI SAYISI Ä°LEÂ AVRUPA'DAÂ Ä°LK 5'TE



6G teknolojileri konusunda, Ã¼niversitelerde Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Bakan KaraismailoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti: "6G ileÂ artan hÄ±z ve etkileÅŸim ortamÄ±nda, siber gÃ¼venlik Ã§ok daha Ã¶n plana Ã§Ä±kacaktÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir kez daha altÄ±nÄ± Ã§izmek isterim ki; veri gÃ¼venliÄŸinin Ã¼st dÃ¼zeyde saÄŸlanmasÄ±, bizim iÃ§in olmazsa olmazdÄ±r. 2022 yÄ±lÄ±nda bu dÃ¶neme kadar, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re mobil iletiÅŸimde yÃ¼zde 22, sabitte de yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 13 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ kaydettik. BugÃ¼n Ã¼lkemizde,Â geniÅŸ bant internet abonemizÂ 88 milyona, mobil geniÅŸ bant abonemizÂ 70 milyona, sabit geniÅŸ bant abonemizÂ 18 milyona, fiber abone sayÄ±mÄ±zÂ 5 milyona ulaÅŸtÄ±. Makinelar arasÄ± iletiÅŸim abone sayÄ±mÄ±z, 7 milyon 800 bine yÃ¼kseldi. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zde 83'Ã¼nÃ¼n internet eriÅŸimini saÄŸlÄ±yoruz. DÃ¼nya ortalamasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 65'lerde olduÄŸu bu konuda Ã¼lkemizin Ã¶n sÄ±ralarda olmasÄ±, uzun sÃ¼ren yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n meyvesidir. Burada Ã¶nemli bir veriyi de paylaÅŸmak istiyorum. Haziran 2022 sonu itibarÄ±yla, Ã¼lkemizinÂ toplam internet kullanÄ±cÄ±sÄ± sayÄ±sÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan tÃ¼m dÃ¼nya Ã¼lkeleri arasÄ±nda yapÄ±lan sÄ±ralamada ilk 20'de olduÄŸu tespit edildi. AyrÄ±ca Avrupa Ã¼lkeleri arasÄ±nda yapÄ±lan sÄ±ralamada; Almanya, Ä°ngiltere, Fransa gibi Ã¼lkelerle birlikte ilk 5 Ã¼lke iÃ§inde yer alÄ±yoruz.Â Ãœlkemizin haberleÅŸme alt yapÄ±sÄ±nÄ±,Â devlet aklÄ± ile planlÄ±yor, akademik ve bilimsel zeminde deÄŸerlendiriyor ve kamu-Ã¶zel sektÃ¶r iÅŸ birlikleri ile hayata geÃ§iriyoruz. HÃ¼kÃ¼metlerimiz dÃ¶neminde,Â Ã¼lkemizin ulaÅŸÄ±m ve iletiÅŸim modlarÄ± iÃ§inÂ son 20Â yÄ±lda 183 milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k. YatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±zla milliÂ gelirimize 520 milyar dolardan fazla katkÄ± saÄŸladÄ±k. 2053 yÄ±lÄ±na kadar da 198 milyar dolarlÄ±k ulaÅŸÄ±m ve haberleÅŸme yatÄ±rÄ±mÄ± planladÄ±k. Planlanan bu yatÄ±rÄ±m, Ã¼lkemizin Ã¼retimine 2 trilyon dolar, milli gelire 1 trilyon dolarlÄ±k katkÄ± saÄŸlayacak."



'WÄ°-FÄ° YERÄ°NE LÄ°-FÄ° KULLANILACAK'



Bakan KaraismailoÄŸlu, TÃ¼rksat 6A haberleÅŸme uydusunun entegrasyon ve testlerinin hÄ±zla devam ettiÄŸiniÂ belirterek, "Bu uydumuzu, Cumhuriyeti'mizin 100'Ã¼ncÃ¼Â kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde uzaya gÃ¶ndereceÄŸiz. HaberleÅŸme uydularÄ±mÄ±zÄ±n da saÄŸlayacaÄŸÄ± iletiÅŸim ortamÄ±nda; 6G haberleÅŸme teknolojilerinde Wi-Fi yerine Li-Fi; yÃ¼ksek enerjili LED'lerle gÃ¶rÃ¼nÃ¼r Ä±ÅŸÄ±kla haberleÅŸme teknolojileri kullanÄ±lacak. 3 boyutlu duyusal geniÅŸletilmiÅŸ gerÃ§eklikle tanÄ±ÅŸÄ±p, yÃ¼ksek kaliteli mobil hologram ve dijital ikizlerle tanÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" dedi.Â