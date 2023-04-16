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Acil durumlar için telefonun şarjı nasıl hep dolu kalır?

Akıllı telefonlar; sadece günlük hayat akışında değil, acil durumlarda da hayat kurtaran fonksiyonlara sahipler. Ancak sınırlı pil gücüne sahip bu cihazların afet ve kaza anlarında, özellikle geceleri full şarj halinde olması mümkün mü? “Telefon gece boyu şarjda kalırsa pile zarar verir”, “Şarj sürekli %100 olursa ömrü kısalır” endişesi, Mcdodo’nun power off teknolojisiyle tarihe karışıyor

16 Nisan 2023 Pazar 16:11
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Acil durumlar için telefonun şarjı nasıl hep dolu kalır?

İSTANBUL- Hızlı şarj uzmanı Mcdodo, ürün portföyüne mobil hayatı kolaylaştıran ve iletişimi sürdürülebilir kılan ürünler eklemeye devam ederken, her geçen gün artan kesintisiz ve uzun süreli şarj beklentisine de inovatif çözümler sunuyor.  Özellikle MagSafe şarj cihazlarıyla; hafif, taşınabilir ve hızlı şarjla ilgili tüm beklentileri karşılayan markanın patentli teknolojisi olan “power off” yani “full dolum halinde enerjiyi kapatan” kabloları, özellikle telefonu gece şarjda bırakma konusundaki kalan tartışmalara da bir son veriyor. 

Acil durumlarda şarj problemi yaşamayın

Akıllı telefonların artık sadece günlük iletişim aracı olmadığını, afet ve acil durumlar için hayatta kalma fonksiyonu taşıdığına da dikkat çeken Mcdodo Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uçurum, telefonların bu fonksiyonu yerine getirmesi için en kritik konunun şarjının sürekli belli bir seviyede kalması gerektiğini söyleyerek, “Bunun için de gündüz MagSafe teknolojili ve sürekli yanınızda taşıyabileceğiniz hafiflikte powerbank’ler ve şarj cihazları kullanabilir, geceleri ise telefonu mutlaka şarjda tutarak acil durumda şarj problemi yaşamanın önüne geçebilirsiniz” diyor. 

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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