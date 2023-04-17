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Akkuyu NGS'nı̇n 2’nci Ünitesi’nde İç Koruma Kabuğunun Dördüncü Katmanının Kurulumu Tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2’nci güç ünitesinin reaktör binasına, nükleer güç santrallerinin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan iç koruma kabuğunun (İKK) dördüncü katmanının kuruldu.

17 Nisan 2023 Pazartesi 16:30
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Akkuyu NGS'nı̇n 2’nci Ünitesi’nde İç Koruma Kabuğunun Dördüncü Katmanının Kurulumu Tamamlandı

İSTANBUL- Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2’nci güç ünitesinin reaktör binasına, nükleer güç santrallerinin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan iç koruma kabuğunun (İKK) dördüncü katmanının kuruldu.

Reaktör binasının sızdırmazlığı için kullanılan çelik kaplama ve özel betondan oluşan İKK, reaktör binasının korunmasını sağlıyor.

İç yarıçapı 22 metre, yüksekliği 8 metre ve ağırlığı 144 tondan fazla olan katmanın kurulumu 3 ay sürdü. Kurulum, dünyanın en güçlü Liebherr LR-13000 paletli vinçlerinden biri olan Liebherr LTM 1300 kamyon vinci ve iki hidrolik cihaz kullanılarak gerçekleştirildi. Katmanın kurulumu için, prefabrike yapıyı vincin hareketi sırasında deformasyona karşı koruyan özel bir travers geliştirildi.

HABER: METE YILMAZ 

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