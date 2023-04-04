Alman Auto Bild Continental’i “Örnek” gösterdi

İSTANBUL- Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental, kış lastiği testlerinde ödülleri toplamaya devam ediyor. Alman Auto Bild Allrad ve Auto Bild Sportscars dergilerinin düzenlediği 2022 kış lastiği testlerinde Continental WinterContact™ TS 870 P, “Örnek teşkil eder” unvanına layık gördü. Ödüllü WinterContact™ TS 850 P lastiğinin halefi olan WinterContact™ TS 870 P, Cool Chili adını taşıyan yeni geliştirilen sırt bileşimi ve yeni su kanalları ile dikkat çekiyor.

Kullanım ömrü yüzde 16 oranında artırıldı

Continental lastik geliştirme mühendisleri, geniş lastik kullanan sürücülerin güvenliğini artırmak için ortak V profilinden farklı olarak profil blok sıraları arasına dört büyük çevresel kanal yerleştirdi. Temas alanındaki suyu hızla tahliye eden bu yenilikçi sırt yapısı, özellikle ıslak zeminde büyük avantajlar sunuyor. Bu sayede yol tutuşunda mükemmel performans gösteriyor ve daha kısa fren mesafeleriyle suda kızaklama önleniyor. Ayrıca lastik mühendisleri, yuvarlanma direncini yüzde 2 azaltırken lastiğin ömrünü de yüzde 16 oranında artırmayı başardılar.

HABER: BÜLENT ÇAMCI