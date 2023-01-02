Artemis I Orion uzay aracı Kennedy Uzay Merkezi’ne geri döndü

ABD - ABD’nin Florida eyaletinde 16 Kasım’da Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketiyle fırlatılan ve yaklaşık 1 aylık görevinin ardından Pasifik Okyanusu’na inerek Dünya’ya geri dönen Orion uzay aracı, TIR'la taşınarak Kennedy Uzay Merkezi’ne geri getirildi. Burada Orion’un yükleri boşaltılacak ve kapsamlı analize tabi tutulacak.



NASA’nın uzay görevleri kapsamında Orion uzay aracını taşıyan Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden 16 Kasım’da fırlatılmış ve Orion uzay aracının Ay’ın etrafında yaklaşık 1.4 milyon mil yol kat etmesinden sonra 11 Aralık’ta Pasifik Okyanusu’na inerek Dünya’ya dönmesiyle Artemis I mürettebatsız test uçuşu görevi tamamlanmıştı.



KAPSAMLI ANALİZE TABİ TUTULACAK



Dünya’ya dönen Orion, Kaliforniya eyaletindeki San Diego Deniz Üssü’ne nakledildi ve uzay aracı burada Kennedy Uzay Merkezi’ne taşınması için mühendisler tarafından hazırlandı. 21 Aralık’ta San Diego’dan TIR'a yüklenerek gönderilen Orion, yaklaşık 4 bin kilometrelik yolculuğunu tamamlayarak 30 Aralık’ta Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde Çoklu Yük İşleme tesisine ulaştı. Kennedy’ye geri getirilen Orion’un burada teknisyenler tarafından kapağı açılarak Komutan Moonikin Campos (sensörlerle donatılmış manken), uzay biyolojisi deneyleri (4 uzay biyoloji araştırması), Snoopy (sıfır yer çekimi göstergesi) ve resmi uçuş kiti dahil olmak üzere çeşitli yüklerin boşaltılacağı belirtildi. Ayrıca kapsülün ısı kalkanı ve diğer unsurlarının, kapsamlı analize tabi tutulacağı ifade edildi.



Artemis I görevi, NASA’nın uzay görevlerinin bir sonraki aşaması olan mürettebatlı Artemis II uçuşu için zemin hazırlıyor. Yunan mitolojisinde Ay tanrıçası olarak bilinen Apollon’un ikiz kardeşi Artemis’ten adını alan NASA’nın Artemis görevleri boyunca Ay’a ilk kez bir kadının ve beyaz olmayan bir insanın gitmesi hedefleniyor. Ayrıca görevlerin Ay’da uzun süreli varlık göstermenin yolunu açması ve Mars’a gidecek astronotlar için bir ‘basamak’ olması bekleniyor.