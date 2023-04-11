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ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor

ASELSAN, elektrikli araç konusunda sahip olduğu teknolojilerle yeni sorumluluklara hazırlanıyor.

11 Nisan 2023 Salı 16:25
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ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor

ANKARA AA- ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, AA muhabirine, şirketin elektrikli araçlara yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Savunma sanayisindeki birikimin bu alanda yürütülen çalışmaların temelini oluşturduğunu vurgulayan Görgün, daha önce yaptıkları modernizasyon, yerli-milli platformlar için üretilen alt sistemlerle bu yeteneği kazandıklarını ve bu gibi alanlarda sivil uygulama fırsatları bulduklarını söyledi.

Görgün, görev bilgisayarları ile komuta kontrol, motor kontrol, güç elektroniği ve bunların sürücü sistemlerini en zor koşullar için tasarladıklarını, ürettiklerini ve bunların sahada uzun yıllardır kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Elektrikli araçlarda otobüsler ön plana çıktı. Otobüsler için geliştirdiğimiz çekiş sistemleri, motor sistemleri, bunlar içinde kullanılan görev bilgisayarı sistemleri ve akıllı şehirciliğe uygun sensörlerle bunların donatılması geçmişteki birikimimizle çok kolay şekilde var olan bir platforma uygulandı. Bu proje en çok görünür olduğu Samsun TEKNOFEST'te en zorlu koşullarda kendini gösterdi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'mız aradı, 'Analiz yaptık, bazı hatlarda (işletme giderlerinde) 8'de 1, bazı hatlarda 10'da 1 verimlilik sağladık, çok memnunuz.' dedi. Şu anda 15 otobüs çalışıyor, 5 tane daha teslim edeceğiz."

AA

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