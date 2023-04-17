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Asteks inovasyon ruhuyla müşterilerini yarının endüstrisine hazırlıyor

Yarım asrı aşan tarihi ile Asteks, inovasyon odaklı çalışmalarla tekstil endüstrisine değer katıyor. Apron, manşon ve rektefiye makineleri geliştiren firma, aynı zamanda Endüstri 4.0 odaklı yeni uygulama alanlarında da çözümler sunuyor.

17 Nisan 2023 Pazartesi 16:38
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Asteks inovasyon ruhuyla müşterilerini yarının endüstrisine hazırlıyor

İSTANBUL- Apron, manşon ve rektefiye teknolojileri uzmanı Asteks, 1970 yılında başlayan sektörel yolculuğunda, yenilikçi vizyonuyla tekstil endüstrisinin önde gelen partnerlerinden biri olmayı başardı. Günümüzde İstanbul’daki 11 bin metrekare alana sahip modern tesisinde üretimini devam ettiren firma, küresel tekstil endüstrisinin önde gelen pazarlarına ihracat gerçekleştiriyor. 1997 yılındaki yeniden yapılanma sonrasında Ar-Ge çalışmalarına hız veren Asteks, böylece salt bir ara mal tedarikçisi olmanın ötesine geçerek bir teknoloji üreticisi konumuna yükseldi.

İnovasyonun her zaman firmanın temel yapı taşlarından biri olduğunu söyleyen Asteks Ar-Ge ve Teknik Destek Mühendisi Mesut Yüksel, bu konuda yapılan yatırımların firmanın geleceğini şekillendireceğine dikkat çekti. Yüksel; “İnovasyonu sadece rekabette pazar payını artırmak, ürün ve hizmet kalitesini geliştirmek olarak görmüyoruz. Asteks için inovasyon, üretim süreçlerinde verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için de ayrı bir öneme sahiptir. Tekstil endüstrisinde dönüşüm ve değişim hiç olmadığı kadar hızlandı ve buna ayak uydurmak için kesintisiz bir inovasyon kaçınılmaz. Sürdürülebilir bir yaşam için değişime ayak uydurmak ve inovasyonla değer kazanmış ürünlerimizle bu dönüşümün bir parçası olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Asteks Inovasyon Ruhuyla Müşterilerini Yarının Endüstrisine Hazırlıyor
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