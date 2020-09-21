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Astronomi meraklıları 26 Eylül’de buluşuyor

Astronomiye ilgi duyan kitleleri, merak ettikleri konularla ilgili bilgilendirmek için her yıl iki kez düzenlenen Astronomi Günü’nün ikincisi 26 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Eylül 2020 Pazartesi 12:55
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Astronomi meraklıları 26 Eylül’de buluşuyor

İSTANBUL - 1973 yılından bu yana her yıl ilkbaharda 15 Nisan - 15 Mayıs, sonbaharda ise 15 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında Ay’ın ilkdördün evresine denk gelen hafta sonu yapılan Astronomi Günü’nün sonbahar etkinlikleri bu yıl 26 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek. Astronomi meraklıları gün boyunca gerçekleşecek online etkinliklerde konunun uzmanlarıyla buluşacak.
 

Yılda iki kez düzenlenen Astronomi Günü’nün amacına dair bilgi veren İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Koçer, “Biri ilkbahar diğeri sonbahar aylarında yapılan bu etkinliklerin amacı astronomiye meraklı kitleleri teleskopla buluşturmak ve popüler düzeyde astronomi konularında yetkili kişilerden bilgiler alarak farkındalık yaratmak. Astronomi Günleri özellikle Ay’ın güzel görüntü verdiği ilkdördün evresine uygun olacak şekilde Cumartesi günlerine denk getiriliyor. 26 Eylül tarihi de Ay gözlemine en uygun tarihlerden biri ve “Uluslararası Ay Gözlem Günü” olarak da kabul ediliyor” diye konuştu.


 

ETKİNLİKLER, BU YIL ONLİNE YAPILACAK

Bu yılki etkinlilerin pandemi nedeniyle online platformlara taşındığını dile getiren Prof. Dr. Koçer, “Biz de, astrobilgi.org sitesinin YouTube kanalında, 26 Eylül Cumartesi günü, 20.30 - 22.00 saatleri arasında yayında olacağız. Farklı şehirlerdeki teleskoplarımızı Ay’a çevirecek ve görüntüleri canlı olarak izleyicilerimize aktaracağız. Yayın sırasında aynı zamanda Ay ve diğer gökcisimleri hakkında bilgiler vereceğiz. Ay’ın gözlemi dışında gökyüzünde görünen Satürn, Jüpiter ve Mars gezegenlerinin görüntülerini de ekrana taşıyacağız” dedi.


 

“ASTROBİLGİ KİTABIMIZ GÖKYÜZÜ MERAKLILARI İÇİN BİR REHBER GÖREVİ GÖRÜYOR”

AstroBilgi ekibi olarak hazırladıkları ve İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi tarafından Eylül ayında piyasaya sürülen ‘AstroBilgi: Öğretmen, Öğrenci ve Uzayla İlgilenen Her Okurun El Kitabı’ hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Koçer, “Bu kitabı farklı üniversitelerde astronomi ve uzay bilimleri alanında çalışan bilim insanları, fen bilimleri öğretmenleri ve astrofotoğrafçıdan oluşan 11 kişilik ekibimizce kaleme aldık. Gökyüzü ve astronomiye meraklı okurların ilgisini çekecek kitabımız, hem alanla ilgili teorik bilgi hem de amatör düzeyde pratik uygulamalar sunuyor. AstroBilgi’de okurlar, Güneş Sistemi’nden gökadalara, kuyrukluyıldızlardan göktaşları ve karadeliklere, Ay ve Güneş tutulmalarından öte sistemlerdeki gezegenlere kadar pek çok konu hakkında bilgi sahibi olabilecek. Uzay çalışmalarının günlük hayatımıza yansımalarının da yer aldığı kitabımızda bir coğrafya, fen bilimleri ya da sınıf öğretmeni, alan öğretiminde yararlanabileceği açıklamaları, görselleri, deneyleri ve atölye çalışması örneklerini bulabilecek. Okurlara evrenle ilgili kuramsal bilgi ile beraber pratik uygulamalar da sunan kitabımızın bu sayede bilimle uğraşmak isteyenler için bir rehber görevi üstlenmesini de istedik” diye konuştu.

DHA

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Astronomi Meraklıları 26 Eylülde BuluşuyorAstronomiAstronomi Günü
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