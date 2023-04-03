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Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen Mikromobilite Girişimi Hop, Yunanistan’da Operasyonlarına Başladı

1,5 milyondan fazla aktif kullanıcısına 3 ülke, 20'den fazla şehirde hizmet veren mikromobilite şirketi hop, Yunanistan'da faaliyet göstermeye başladı.

03 Nisan 2023 Pazartesi 21:18
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Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen Mikromobilite Girişimi Hop, Yunanistan’da Operasyonlarına Başladı

İSTANBUL- Paylaşımlı elektrikli skuterleriyle Yunanistan’da operasyonlarına başlayan mikromobilite girişimi hop, kısa mesafede çevreci, pratik ve paylaşımlı ulaşım seçenekleri sunmaya büyüyerek devam ediyor.

Sürdürülebilir bir dünya için ulaşım kaynaklı çevre kirliliğini, karbon salımını ve trafikte geçen zamanı azaltma hedefiyle 2019 yılında Ankara’da kurulan ve üç yıl içerisinde Türkiye’nin hizmet ağı en geniş mikromobilite girişimi olan hop, Atatürk’ün doğduğu topraklarda, Yunanistan’ın Selanik şehrinde faaliyet göstermeye başladı.

1.5 milyonu aşkın aktif kullanıcısına 3 ülke ve 20’den fazla şehirde hizmet veren hop, Selanik’in ardından yakın zamanda Atina başta olmak üzere Yunanistan’ın diğer şehirlerinde de kentsel ulaşımı kolaylaştırmak için hizmet vermeye başlayacak. Avrupa’nın en sağlıklı büyüyen mikromobilite şirketi, yıl sonuna kadar faaliyet alanını 10 ülkede 30 şehre çıkarmayı hedefliyor.

Elektrikli ve paylaşımlı ulaşımın sunduğu toplumsal faydadan en üst seviyede yararlanan hop; yüksek sürüş güvenliği, sürüş performansı ve yüksek teknolojisiyle öne çıkan araçlarını kapsamlı Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli iyileştiriyor. Şehirlerdeki kısa mesafe ulaşım sorunlarına çözüm bulmak için hız kesmeden çalışmaya devam ediyor.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Mikromobilite Girişimi Hop
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