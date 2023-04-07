Axiom Space, Uluslararası Uzay İstasyonuna ikinci özel seferini 8 Mayıs'ta düzenleyecek

New York

Axiom Space CEO'su Michael Suffredini, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile ortak düzenledikleri basın toplantısında, "Ax-2" ismiyle gerçekleştirecekleri ikinci ticari uçuşun 8 Mayıs'ta Florida'dan gerçekleşeceğini duyurmaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Suffredini, 4 kişilik mürettebatın, SpaceX Dragon kapsülü ile UUİ'ye seyahat edeceğini ve Ax-2 uçuşunun Suudi Arabistan ile yapılan özel anlaşma çerçevesinde gerçekleşeceğini belirtti.

ABD merkezli olmakla birlikte ticari uzay endüstrisi alanında uluslararası alana daha fazla açılmak istediklerini vurgulayan Suffredini, özel uzay çalışmaları için BAE, Türkiye ve Macaristan gibi ülkelerle de imzalanmış anlaşmalarının bulunduğunu kaydetti.

ABD merkezli ticari uzay şirketi, 14 Mart'ta NASA ile uzaya 3. defa özel astronot taşımak için yeni bir anlaşma yapmış ve bu seyahatin kasımda gerçekleşeceği duyurulmuştu.

UUİ'ye ilk defa Suudi kadın astronot seyahat edecek

Axiom Space yetkilileri, Ax-2 misyonunda iki ABD'li astronotun dışında uçuşa sponsor olan Suudi Arabistan'dan iki astronotun da yer alacağını ve UUİ'ye ilk defa Suudi bir kadın astronotun seyahat edeceğini duyurdu.

Uzay şirketi yetkilileri, Ax-2 seferinde, tecrübeli NASA Astronotu Peggy Whitson (kaptan) ve Tennesseli iş insanı John Shoffner'la (pilot) Suudi Arabistanlı göğüs kanseri araştırmacısı Rayyanah Barnawi ve savaş pilotu Suudi Ali Al-Karni'nin de özel astronot olarak bulunacağı bilgisini paylaştı.

Çoğu uygulamalı olmak üzere 20'den fazla araştırma deneyimi yaşayacak ekip, UUİ'de 10 gün kalacak.

Ticari seyahatlerde müşterilerine alçak yörüngede konaklama hizmeti sağlamak için UUİ'ye alternatif bir uzay istasyonu kurmak isteyen Axiom Space, Nisan 2022'de UUİ'ye ilk özel astronot taşıyan misyonu (Ax-1) gerçekleştirmişti.