Bakan KaraismailoÄŸlu: Togg'un en iyi yol arkadaÅŸÄ± TÃ¼rksat olacak

ANKARA - UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, â€œâ€™TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'; bilimin, dijitalin, iletiÅŸimin yÃ¼zyÄ±lÄ± olacak. Bu da TÃ¼rksatÂ gibi kurumlarÄ±mÄ±zla, savunmadan, sanayiye sunduÄŸumuz altyapÄ± ile mÃ¼mkÃ¼n olacak. Togg'un yollardaki en Ã¶nemli bileÅŸeni, en iyi yol arkadaÅŸÄ± akÄ±llÄ± ulaÅŸÄ±m teknolojilerinin mimarÄ± TÃ¼rksat olacaktÄ±r" dedi.



UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, ATO Congresium'da TÃ¼rksat A.Åž.'nin biliÅŸim hizmetleri kapsamÄ±ndakiÂ 'T-AnÄ± 22 Yeniden YeniyeÂ BiliÅŸim LansmanÄ±'na katÄ±ldÄ±. TÃ¼rksat Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan HÃ¼seyin Ertok'un ev sahipliÄŸindeki programda, 'Sorgu', 'Projem' ve 'Elektronik Kimlik DoÄŸrulama Sistemi'nin (EKDS) tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.



BakanÂ KaraismailoÄŸlu,Â TÃ¼rkiye'yi;Â Avrupa, Asya, Afrika Ã¼Ã§geninde lojistik sÃ¼per gÃ¼ce Ã§evirecek adÄ±mlarÄ± kararlÄ±lÄ±kla attÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "BiliÅŸim ve haberleÅŸme alanlarÄ±nda da Ã¶nemli iÅŸlere imza atÄ±yoruz.Â AynÄ± yÄ±l iÃ§inde uzaya 2 yeni nesil haberleÅŸme uydusu fÄ±rlatan ender Ã¼lkeler arasÄ±nda yerimizi de aldÄ±k. 5G yatÄ±rÄ±mÄ± iÃ§in kritik adÄ±mlarÄ±, tÃ¼m taraflarla birlikte atarkenÂ 6G iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za baÅŸladÄ±k"Â dedi.



TÃ¼rksat'Ä±n Ã¼rettiÄŸi yeni projelerle, pek Ã§ok kurumun;Â yeni, fonksiyonel ve teknolojik dÃ¼nyanÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± aralamasÄ±na destek olduÄŸunu sÃ¶yleyen KaraismailoÄŸlu,Â "15 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir biliÅŸim dÃ¼nyasÄ±ndaki yoÄŸun ve etkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile Ã¼lkemizin elektronik dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼reÃ§lerine Ã¶nemli katkÄ±lar saÄŸlÄ±yor. Ãœlkemiz TÃ¼rksatÂ ile dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde ciddi mesafeler katediyor. UluslararasÄ± baÅŸarÄ±lara imza attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu dÃ¶nemde, kamu ve Ã¶zel sektÃ¶rdeki kurum ve kuruluÅŸlara, gÃ¼ncel sÃ¼reÃ§lere uyum saÄŸlamasÄ± iÃ§in hÄ±zlÄ±, kolay ve verimliÂ bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m hizmeti sunan TÃ¼rksat'Ä±n katkÄ±sÄ± bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r"Â ifadelerini kullandÄ±.



'CUMHURÄ°YET'Ä°MÄ°ZÄ°N 100'ÃœNCÃœÂ YILINDA UZAYA GÃ–NDERECEÄžÄ°Z'



TÃ¼rksat 5A ve TÃ¼rksat 5B'yi 1Â yÄ±l iÃ§erisinde baÅŸarÄ±ylaÂ uzaya gÃ¶nderdiklerini dile getiren KaraismailoÄŸlu, "Test Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda Ã¶nemli aÅŸamalara geldiÄŸimiz yerli ve milliÂ haberleÅŸme uydumuz TÃ¼rksat 6A'yÄ± Cumhuriyetimizin 100'Ã¼ncÃ¼Â yÄ±lÄ±nda uzaya gÃ¶ndereceÄŸiz. DÃ¼nyada gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼n perÃ§inlenmesi iÃ§in uzayda izimizin olmasÄ± gerektiÄŸini Ã§ok iyi biliyoruz. NasÄ±l, 'Mavi Vatan'da, 'Siber Vatan'da Ã¼lkemizÂ hak ettiÄŸi gÃ¼ce sahip olduysa;Â dosta gÃ¼ven, dÃ¼ÅŸmana korku salan bir pozisyona geldiyse, 'Uzay Vatan' iÃ§in de hedefimiz, tarihi adÄ±mlar atarak sadece haberleÅŸme ve biliÅŸim alanÄ±nda deÄŸil, uzay teknolojileri alanlarÄ±nda da Ã¶rnek alÄ±nan bir Ã¼lke olmaktÄ±r"Â dedi.



'VERÄ° MERKEZÄ°NÄ°N TEMELÄ°NÄ° 2023â€™TE ATACAÄžIZ'



Bakan KaraismailoÄŸlu, TÃ¼rksat'Ä±nÂ TÃ¼rkiye'nin elektronik dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m altyapÄ±sÄ±nda Ã¶nemli rol Ã¼stlendiÄŸini belirterek, "TÃ¼rksat GÃ¶lbaÅŸÄ± KampÃ¼sÃ¼'nde 5 bin metrekare alana kuracaÄŸÄ±mÄ±z veri merkezinin temelini 2023'te atacaÄŸÄ±z. 'Bulut' servislerin sunum merkezi gÃ¶revini Ã¼stlenecek bu merkezimizde aynÄ± zamanda, kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r kuruluÅŸlarÄ± iÃ§in barÄ±ndÄ±rma ve felaket kurtarma hizmeti de verilecek"Â diye konuÅŸtu.



'BÄ°LÄ°MÄ°N, DÄ°JÄ°TALÄ°N, Ä°LETÄ°ÅžÄ°MÄ°N YÃœZYILI OLACAK'



'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±' hedeflerine iÅŸaret eden KaraismailoÄŸlu, "Yerli ve milliÂ elektrikli otomobilimiz ToggÂ ileÂ Ä°HA'larÄ±mÄ±zla, SÄ°HA'larÄ±mÄ±zla, milliÂ muharip kara, hava ve deniz araÃ§larÄ±mÄ±zla, yerli milli trenlerimizle Cumhuriyetimizin 100'Ã¼ncÃ¼Â yÄ±lÄ±na 1 kala tarih yazÄ±yoruz. 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'; bilimin, dijitalin, iletiÅŸimin yÃ¼zyÄ±lÄ± olacak. Bu da TÃ¼rksatÂ gibi kurumlarÄ±mÄ±zla, savunmadan, sanayiye sunduÄŸumuz altyapÄ± ile mÃ¼mkÃ¼n olacak. Cumartesi gÃ¼nÃ¼ banttan indiriliÅŸini Ã¼lkemiz adÄ±na coÅŸkuyla kutladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Togg'un yollardaki en Ã¶nemli bileÅŸeni, en iyi yol arkadaÅŸÄ± akÄ±llÄ± ulaÅŸÄ±m teknolojilerinin mimarÄ± TÃ¼rksatÂ olacaktÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.



TÃ¼rksat Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hasan HÃ¼seyin Ertok iseÂ "T-AnÄ± ile dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ baÅŸlatacaÄŸÄ±mÄ±z TÃ¼rksat BiliÅŸim Hizmetleri'mizin kalbini GÃ¶lbaÅŸÄ± KampÃ¼sÃ¼'nde inÅŸa edeceÄŸimiz veri merkezine yerleÅŸtireceÄŸiz. 5 bin metrekare alana sahip veri merkezimizin temelini, 2023 yÄ±lÄ± ilk yarÄ±sÄ±nda atmayÄ± planlÄ±yoruz. TÃ¼m hizmetlerin her geÃ§en gÃ¼n daha Ã§ok Bulut ÃœssÃ¼'nden sunulduÄŸu gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde;Â alt yapÄ±nÄ±n, platformlarÄ±n, yazÄ±lÄ±mÄ±n ve fonksiyonlarÄ±n, TÃ¼rksat Bulut hizmetleri ÅŸemsiyesi altÄ±nda mÃ¼ÅŸterimize sunulmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z" dedi.Â