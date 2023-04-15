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Bakan Varank, İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün uzaya fırlatılan İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını bildirdi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 13:37
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Bakan Varank, İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını açıkladı
Ankara

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen İMECE, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE uzaya fırlatıldı

Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İMECE'nin yörüngesine yerleştiğini belirterek, ilk sinyallerin alındığını duyurdu.

Bakan Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketiyle yaptığı paylaşımda takipçilerine "Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya. Sizce ilk görüntü nereden olsun?" sorusunu yöneltti.

AA

Son Güncelleme: 15.04.2023 13:40
Anahtar Kelimeler:
İMECEuydusuSanayiveTeknolojiBakanıMustafaVarank
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