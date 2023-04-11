Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.096,22
ALTIN
1.239,38
DOLAR
19,29
STERLİN
24,00
EURO
21,07
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

BMW Müşteri Memnuniyetinde Büyük Ödülün Sahibi Oldu

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Türkiye’nin ilk ve tek müşteri memnuniyetini ölçen platformu ‘Sikayetvar.com’ tarafından düzenlenen A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards araştırmasında ‘Otomotiv Lüks Kategorisi'nde Diamond Ödüle’ layık görüldü.

11 Nisan 2023 Salı 17:01
0 Okunma
BMW Müşteri Memnuniyetinde Büyük Ödülün Sahibi Oldu

İSTANBUL- BMW’nin premium otomotiv pazarındaki konumunun ürünlerin kalitesi kadar müşteri deneyimindeki mükemmellik anlayışıyla elde edildiğini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Müşteri odaklı vizyonumuzun ve Borusan Otomotiv farkını ortaya koyan ayrıcalıklı müşteri deneyimi anlayışımızın sonucu olarak bu ödüle layık görülmemizden dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Pek çok farklı departmanın kusursuz bir koordinasyon içinde çalışarak sağladığı müşteri memnuniyetinde emeği olan tüm arkadaşlarımı kutluyorum.” dedi.

 

2015'ten bu yana Türkiye'nin en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markalarının başarılarını ödüllendiren A.C.E Awards bu yıl 8’inci kez düzenlendi. 60'tan fazla kategoriden müşteri deneyimini en iyi şekilde yöneten ulusal ve uluslararası 113 markanın değerlendirildiği araştırmada BMW Türkiye Otomotiv Lüks Kategorisi'nde Diamond Ödüle 6’ncı kez layık görüldü. 

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yörüngedeki uzay çöpleri, uydular ve uzay araçları için tehlike oluşturuyor
Yörüngedeki uzay çöpleri, uydular ve uzay araçları için tehlike oluşturuyor
TEI'nin havacılık motorları, yeni mobil üniteyle Doğu Anadolu'da yüksek irtifada test edilebilecek
TEI'nin havacılık motorları, yeni mobil üniteyle Doğu Anadolu'da yüksek irtifada test edilebilecek
ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor
ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans