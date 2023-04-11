BMW Müşteri Memnuniyetinde Büyük Ödülün Sahibi Oldu

İSTANBUL- BMW’nin premium otomotiv pazarındaki konumunun ürünlerin kalitesi kadar müşteri deneyimindeki mükemmellik anlayışıyla elde edildiğini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Müşteri odaklı vizyonumuzun ve Borusan Otomotiv farkını ortaya koyan ayrıcalıklı müşteri deneyimi anlayışımızın sonucu olarak bu ödüle layık görülmemizden dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Pek çok farklı departmanın kusursuz bir koordinasyon içinde çalışarak sağladığı müşteri memnuniyetinde emeği olan tüm arkadaşlarımı kutluyorum.” dedi.

2015'ten bu yana Türkiye'nin en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markalarının başarılarını ödüllendiren A.C.E Awards bu yıl 8’inci kez düzenlendi. 60'tan fazla kategoriden müşteri deneyimini en iyi şekilde yöneten ulusal ve uluslararası 113 markanın değerlendirildiği araştırmada BMW Türkiye Otomotiv Lüks Kategorisi'nde Diamond Ödüle 6’ncı kez layık görüldü.

HABER: METE YILMAZ