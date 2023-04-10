Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.086,42
ALTIN
1.232,08
DOLAR
19,28
STERLİN
23,86
EURO
20,92
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Çeviride yapay zeka dönemi

DeepL; gelişmiş sinir ağı teknolojisiyle yapay zekâ çevirisindeki rakipleri arasında öne çıkıyor. Şirketin geliştirdiği DeepL Translator, doğal ve gerçek hayattaki kullanıma çok yakın çevirileriyle dikkat çekiyor.

10 Nisan 2023 Pazartesi 17:52
0 Okunma
Çeviride yapay zeka dönemi

İSTANBUL - 2017’de faaliyete geçen DeepL, iletişim alanında geliştirdiği yapay zekâ teknolojisi sayesinde dünya çapında birçok işletme ve bireysel kullanıcı tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Şirket, insan beyninin çalışma prensibini referans alarak eğittiği sinir ağı teknolojisiyle; bağlamdan yoksun birebir çeviriler yerine kullanıcıların daha isabetli, doğal, ton olarak doğru ve gerçek hayattaki kullanımlara çok yakın çeviriler yapabilmesine olanak tanıyor. Türkiye'de çeviri hizmetine duyulan ihtiyacın artmasıyla birlikte Türkiye pazarına da giriş yapan DeepL, dil bariyeri kavramını hem bireysel kullanıcılar hem işletmeler için ortadan kaldırmayı hedefliyor.  Geçtiğimiz yıl eklediği Türkçe çeviri desteğiyle de DeepL Translator, anadili Türkçe olan kullanıcılar arasında popülerliğini günden güne artırmaya devam ediyor.

Kullanıcıların gözdesi: Doküman Çevirisi 

DeepL’in en çok tercih edilen özelliklerinin başında doküman çevirisi geliyor. DeepL, manuel düzenlemeye gerek kalmadan PDF, DOC ve PPT formatlarının orijinal hallerini koruyarak çeviri yapıyor.. DeepL'in web sayfasında veya masaüstü uygulamasında çeviri yapan kullanıcılarsa, her kelime için sunulan çeviri alternatiflerinden, tanımları listeleyen ve belirli kelimeler veya ifadeler için özelleştirilebilir çeviriler sunan bir sözlükten ve klavye kısa yollarından tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CW Enerji, Solarex İstanbul’da yoğun ilgi gördü
CW Enerji, Solarex İstanbul’da yoğun ilgi gördü
Yerli takım uydular göreve hazırlanıyor
Yerli takım uydular göreve hazırlanıyor
Tesla'dan destek alan mühendis adayları, İtalya'da piste çıkmaya hazırlanıyor
Tesla'dan destek alan mühendis adayları, İtalya'da piste çıkmaya hazırlanıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans