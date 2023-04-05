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Çeviride yapay zeka dönemi

DeepL Translator, doğal ve gerçek hayattaki kullanıma çok yakın çevirileriyle dikkat çekiyor.

05 Nisan 2023 Çarşamba 14:19
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Çeviride yapay zeka dönemi

İSTANBUL- 2017’de faaliyete geçen DeepL, iletişim alanında geliştirdiği yapay zekâ teknolojisi sayesinde dünya çapında birçok işletme ve bireysel kullanıcı tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Şirket, insan beyninin çalışma prensibini referans alarak eğittiği sinir ağı teknolojisiyle; bağlamdan yoksun birebir çeviriler yerine kullanıcıların daha isabetli, doğal, ton olarak doğru ve gerçek hayattaki kullanımlara çok yakın çeviriler yapabilmesine olanak tanıyor. Türkiye'de çeviri hizmetine duyulan ihtiyacın artmasıyla birlikte Türkiye pazarına da giriş yapan DeepL, dil bariyeri kavramını hem bireysel kullanıcılar hem işletmeler için ortadan kaldırmayı hedefliyor.  Geçtiğimiz yıl eklediği Türkçe çeviri desteğiyle de DeepL Translator, anadili Türkçe olan kullanıcılar arasında popülerliğini günden güne artırmaya devam ediyor.

Kullanıcıların gözdesi: Doküman Çevirisi 

DeepL’in en çok tercih edilen özelliklerinin başında doküman çevirisi geliyor. DeepL, manuel düzenlemeye gerek kalmadan PDF, DOC ve PPT formatlarının orijinal hallerini koruyarak çeviri yapıyor.. DeepL'in web sayfasında veya masaüstü uygulamasında çeviri yapan kullanıcılarsa, her kelime için sunulan çeviri alternatiflerinden, tanımları listeleyen ve belirli kelimeler veya ifadeler için özelleştirilebilir çeviriler sunan bir sözlükten ve klavye kısa yollarından tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor.

HABER:  METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
DeepL Translator
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