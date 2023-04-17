Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.089,65
ALTIN
1.253,69
DOLAR
19,38
STERLİN
24,13
EURO
21,36
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi dördüncü uzay yürüyüşünü yaptı

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (gök sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-15 taykonot ekibi dördüncü uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 10:57
0 Okunma
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi dördüncü uzay yürüyüşünü yaptı

PEKİN AA- Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Fey Jünlong ve Cang Lu, istasyon dışındaki görevleri yaparken, taykonot Dıng Çingming ekibe içeriden destek sağladı.

Taykonot ekibi, uzay yürüyüşünde istasyonun uzatma pompaları ve kabin bağlantı kablolarının kurulumu ve bağlantısı ile gelecek deneyler için hazırlık işlemlerini yerine getirdi.

Bu, uzay istasyonunun kurulumu için gerçekleştirilen 11'inci uzay yürüyüşü ve Şıncou-15 görevi kapsamında istasyona yollanan taykonot ekibinin dördüncü araç dışı etkinliği oldu.

Şıncou-15 taykonot ekibi, 29 Kasım 2022'de istasyona gönderilmişti. İstasyonda 6 ay süreyle görevlendirilen ekip, iki laboratuvar modülü ve donanımlarının entegrasyonunu yürütüyor.

CMSA, ayrıca Tiencou-6 kargo mekiğinin mayısta planlanan fırlatışı için hazırlıkların başladığını bildirdi. Taşıyıcı roket Long March 7A, Haynan Adası'ndaki Vıncang Fırlatma Merkezi'ne taşındı, burada mekik ile montajının ve testlerinin yapılacağı kaydedildi.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve uzay teleskobundan oluşması planlanan "Tiengong" (gök sarayı) adlı istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül, 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü Mıngtien (gökleri düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatılmıştı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanmış, kurulum aşamasının ardından "uygulama ve geliştirme aşaması" başlamıştı.

"Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da bu yıl ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

İstasyonda üç kişilik taykonot ekibi dönüşümlü görev yapıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çinin Uzay Istasyonundaki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acil durumlar için telefonun şarjı nasıl hep dolu kalır?
Acil durumlar için telefonun şarjı nasıl hep dolu kalır?
FPS’si Immortals of Aveum’dan ilk oynanış görüntüleri
FPS’si Immortals of Aveum’dan ilk oynanış görüntüleri
Tunceli'de çocuklar teknoloji atölyelerinde geleceğe hazırlanıyor
Tunceli'de çocuklar teknoloji atölyelerinde geleceğe hazırlanıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans