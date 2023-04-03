Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.771,26
ALTIN
1.210,16
DOLAR
19,21
STERLİN
23,69
EURO
20,84
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik...
TOKİ'den 30 İlde 235 İş Yeri Müzayedesi
TOKİ'den 30 İlde 235...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...

Çin, özel sektör üretimi yeni taşıyıcı roketiyle ilk fırlatışını yaptı

Çin'de özel sektör tarafından geliştirilen "TL-2 Y1" roketiyle ilk fırlatış gerçekleştirildi.

03 Nisan 2023 Pazartesi 11:13
0 Okunma
Çin, özel sektör üretimi yeni taşıyıcı roketiyle ilk fırlatışını yaptı

PEKİN AA- Xinhua'nın haberine göre, uzaktan algılama özellikli bir uydu, yeni roket ile Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Merkezi Pekin'de bulunan Space Pioneer şirketince geliştirilen TL-2 Y1, Çin'de özel bir şirket tarafından geliştirilen ilk sıvı yakıtlı roket olma özelliğini taşıyor.

Daha önce Çinli özel şirketler i-Space, "SQX-1 Y1" ve Galactic Energy, "CERES-1" roketleriyle fırlatışlar yapmıştı. Her iki roket de katı yakıtlı itki teknolojisi kullanıyor.

Sıvı yakıtlı roketler, katı yakıta kıyasla daha etkin itiş gücü sağladıkları için uzay programlarında tercih ediliyor.

Çin'de ana taşıyıcı sistem olarak, kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Roketiyle Ilk FırlatışınıTL2 Y1 Roketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savunma sanayisinde "ciddi oyun" hamlesi
Savunma sanayisinde "ciddi oyun" hamlesi
ASELSAN'la denizde sondaj faaliyetleri daha güvenli
ASELSAN'la denizde sondaj faaliyetleri daha güvenli
Savunma sanayisinde "ciddi oyun" hamlesi
Savunma sanayisinde "ciddi oyun" hamlesi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans