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Çin, üç kıtayı birbirine bağlayacak fiber kablo ağı döşeyecek

Çin’in kamu kuruluşlarından olan China Telecom, China Mobile Limited ve China United Network Communications Group; Asya, Afrika ve Avrupa’yı birbirine deniz altından bağlayacak yeni bir fiber optik ağ kurmayı planlıyor. EMA olarak anılan proje, yaklaşık 500 milyon dolara mal olacak.

08 Nisan 2023 Cumartesi 11:10
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Çin, üç kıtayı birbirine bağlayacak fiber kablo ağı döşeyecek

İSTANBUL- Bu proje için gerekli olan kablo, HMN Technologies tarafından üretilecek ve deniz altına döşenecek. Kablo ağı, Hong Kong’u Çin’in ada eyaleti Hainan’a bağladıktan sonra yol alarak Singapur, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve Fransa ile bağlantı oluşturacak. Ayrıca bu güzergâh üzerindeki tüm ülkelerin de söz konusu altyapıya bağlanabilecekleri belirtiliyor.

Bu yeni proje, dünyada ve özellikle de Afrika’da yaşayan milyonlarca insan için internet bağlantılarını iyileştirecek. Bu çerçevede, Çinli telekomünikasyon şirketleri kabloyu Mısır’a bağlamak için Telecom Egypt ile şimdiden bir ortaklık anlaşması imzaladı. Ayrıca Afrika’daki diğer işletmecilerle de konsorsiyum ile iş birliği için temaslara başlandı.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Fiber Kablo Ağı D
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