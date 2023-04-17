Çin’de tescil edilen yazılım sayısı 1 milyon 835’e çıktı

İSTANBUL- Rapora göre, telif hakkı korunması ve inovasyon ortamının optimizasyonu ve iyileştirilmesiyle, yazılımın kalitesi ve miktarı son 10 yılda çok yönlü bir şekilde arttı, çok sayıda sektör ve endüstri yenilik ve gelişme yolunda sağlam adımlar attı.



2022’de Çin çapında toplam 1,835 milyon bilgisayar yazılımı telif hakkı tescil edildi ve tescil sayısı art arda beş yıldır 1 milyonun üzerinde kaldı. Son 10 yılda Çin’deki toplam yazılım tescil sayısı 10 milyona çıkarıldı. 2012 yılına göre yıllık kayıtlı yazılım sayısı 12 kat arttı.



2022’de ülkede yapay zekâ ve büyük veri yazılımlarının tescil sayısının yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 50’den fazla artarak 35 bini aştı. Yine geçen yıl, ülke çapında kayıtlı APP yazılımı ve mini program yazılımının toplam sayısı 250 bini aştı ve bu, toplam kayıtlı yazılımın yaklaşık yüzde 14’ünü oluşturdu.

HABER: BÜLENT ÇAMCI

