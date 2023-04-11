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Çin’in 2023 yapay zekâ harcamaları dünya toplamının yüzde 10’una ulaştı

Küresel pazar araştırmaları firması International Data Corporation (IDC) tarafından açıklanan yeni bir rapor, Çin’in yapay zekâ endüstrisi harcamalarının 2023 yılında 14,75 milyar dolara vardığının tahmin edildiğini, bunun da küresel toplamın yüzde 10 kadarına tekabül ettiğini bildiriyor.

11 Nisan 2023 Salı 13:55
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Çin’in 2023 yapay zekâ harcamaları dünya toplamının yüzde 10’una ulaştı

İSTANBUL- IDC’nin yaptığı projeksiyon, Çin zekâ piyasasının yıllık bileşik büyüme oranının 2021-2026 döneminde yüzde 20 oranını aşacağını gösteriyor. Bu suretle Çin’in yapay zekâ piyasa değeri  2026 yılında 26,44 milyar dolara ulaşacak. 

Çin yapay zekâ pazarının uzun dönemli gelişme trendi konusunda iyimser olan IDC, bu alanda inovasyonun önemini vurguladı ve uygulama senaryolarının teşviki çerçevesinde yapay zekâ teknolojisinin geliştirilmesinin altını çizdi. Söz konusu rapor, şirketlerin dijital dönüşüme yönelik isteklerinin Çin piyasasına dönük değişik talepleri daha da harekete getireceğini ileri sürdü. 

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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