CoreTalent Genç Yetenek Programı Yeni Adaylarını Bekliyor

İSTANBUL- CoreTalent Yetenek Programı yeni dönem için adayların başvurularını almaya başladı. "CoreTalent" Genç Yetenek Programı 9 ay süre ile katlımcıların gerçek yazılım projelerinde deneyim sahibi olabileceği gelişim yolculuğu ve kariyer firsatını içeren bir MT programı olarak uygulanıyor.

Programa katılım süreci, Nisan-Haziran doneminde teknik test, İngilizce seviye belirleme, birebir mülakat ve değerlendirme merkezi bölümlerinden oluşuyor. Üniversitelerin Mühendislik veya Matematik-İstatistik gibi sayısal bölümlerinden yeni mezun, 3. veya 4. sınıf öğrencisi olan adaylar, ATP vizyon ve stratejileri doğrultusunda profesyonel iş hayatına yönelik temel bilgileri içeren bir gelişim yolculuğuna çıkacaklar. Gelişim yolculuğu kapsamında 9 ay boyunca alanında deneyimli profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştirilecek teknik eğitim, yetkinlik programı, proje sunumlarını içeren workshoplar, rotasyon değerlendirmesi, lider buluşmaları ve mentorluk ile desteklenecekler. Programı tamamlayan katılımcılar, böylece kariyerlerinde bir adım ồne geçecekler. Adaylar, eğitim ve gelişim süreçlerini ilerleten bu deneyim yolculuğunun ardından kendilerine en uygun birimlerde rol almaya başlayarak, programın ilk gününden itibaren ATP ailesinin bir üyesi olacaklar.

HABER: BÜLENT ÇAMCI