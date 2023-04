CW Enerji, Solarex İstanbul’da yoğun ilgi gördü

ANTALYA- Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticilerinden biri olan CW Enerji, sektörü ile ilgili her türlü etkinlikte yer almaya devam ediyor. CW Enerji, 6-8 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve sektörün en önemli buluşmalarından biri olan Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı’na (Solarex İstanbul) katıldı. Fuar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Solarex İstanbul’da yenilikçi ve fark yaratan çalışmalarını katılımcılarla bir araya getirdiklerini söyledi.

Sarvan, AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdikleri ürünlere ilginin fazla olduğunu ifade ederek, “Fuarda son teknoloji ile geliştirdiğimiz ve dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimiz ürünlerimizi sergiledik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da standımıza ilgi oldukça yoğundu” dedi. Fuar boyunca birçok görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Sarvan, etkinlikten çok sayıda yeni iş bağlantısıyla döndüklerini kaydetti. Yeni ürünlerimizi sektör temsilcileri ile buluşturduk Fuarların sektörün gelişmesi ve ilerlemesi açısından oldukça güzel fırsat olduğunu belirten Sarvan, “Bu tür organizasyonlara önem veriyoruz. Fuarlar aracılığı ile hem mevcut hem de son teknoloji ile ürettiğimiz yeni ürünleri sektör temsilcileri ile buluşturuyoruz. Fuarlarda ziyaretçilerimiz ürünlerimizi yakından görme şansı elde ederken detaylı bilgi sahibi de oluyorlar” Sektörün gelişimine katkı sağlayacak her türlü organizasyonda yer almaya özen gösterdiklerine dikkat çeken Sarvan, bundan sonra da sektör ile ilgili hemen her organizasyonda aktif olarak yer almaya ve çok çalışarak ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI