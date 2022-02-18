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DEARBEAR META AGENCY ‘den Açılışa özel ilk NFT Paylaşımı çok ses getirecek

Türkiye’de açılışında ilklerden olan Dear Bear Meta Agency Açılışa özel Dear Bear Koleksiyonun serisinin ilk Parçasını 16 şubat cuma günü satışa çıktı.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
18 Şubat 2022 Cuma 13:56
DEARBEAR META AGENCY ‘den Açılışa özel ilk NFT Paylaşımı çok ses getirecek

HABER: DİNÇER KARACALAR

Serinin ilk kahramanı biraz iddalı giriş yaparak ; 2021 Seçimlerinde D.Trump’un seçimleri kaybetmesinin ardından Beyaz Saray’a Ayaklanma başlatarak halkın sempatisini kazanan Jake Angeli Warrior Bear (Savaşçı Ayı) ortalığı kızıştıracak gibi görünüyor.

NFT nin bir başka ilk olma özelliği ise ; Satışa çıkacak NFT ler için önceden Twitter , İnstagram , Discord ve Youtube kanallarında ön bilgilendirme yapılmadan çıkacak olan ilk nft değerini taşıyor.



Bu sebeple bu konu NFT Piyasasına girerken ürünün değerini arttırıyor.Hem Firma kendi açılışını kutlamak istiyor, hemde açılış nft sini ilk alacak koleksiyonere süprizlerini hazırladığını . 13/17 Mayıs Tarihlerinde yapılacak bir Meta Organizasyonda kendilerini süprizlerin beklediğini açıkladı.
Nft 7 (Yedi) gün boyunca açık arttırmada kalıp serinin 08.Mart Dünya Kadınlar Gününe özel çıkacak serinin 2.kahramanı NFT sininde hazırlıklarına şekil vereceğni belirtildi.
Ajansın asıl heyecanla beklediği yakında çıkacak olan Meta Maskotlarını MetaSeverler ile buluşturmak.

Dear Bear Ajans Sahibi ; Samet KILBÜKER (33) Meta evrenin Asla korkulmaması gereken bir yer olduğunu ve sırf bu yola çıkacakların korkmadan ilerleyebilmesi için bu NFT yi tasarlarken projenin tüm işleyiş aşamalarını kendi YOUTUBE Kanalında açıkladığını belirtti.
Gençlere tavsiyem – Sınırız bir tarla var karşımızda , Orda size hangi meyve tohumu mutluluk verecekse onun üzerinde çalışabileceğiniz ve hatta aksine keyif alırken sınırsız para kazanabileceğiniz bir evrenin varlığını keşfettim .
Lütfen geç kalmadan sizlerde bu treni yakalayın, Hatta sizden gelebilecek tüm soruları cevaplamak için sabırsızlanıyorum ; dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Dear Bear Meta Agency
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