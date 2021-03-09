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DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI

Pandemi döneminde herkesin evinde vakit geçirmesinden kaynaklı olarak dijital oyun bağımlılığı gittikçe artmaktadır. Her yaşta ve her cinsiyette görülmekte olan oyun bağımlılığının net olarak bir tanımı bulunmamaktadır. Ancak tanımlamak gerekirse koyduğunuz süreden daha fazla karşı konulamadan vakit geçirme olarak tanımlayabiliriz.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Mart 2021 Salı 11:47
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DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Oyun bağımlılığı diyebilmemiz için semptomların bir yıl içinde en az 5’inin görülmesi gerekmektedir.

Bu semptomlar nelerdir:

• Oyun oynarken gereğinden fazla vakit geçirme

• Oyun oynamanın mümkün olmadığı zamanlarda üzüntü, endişe, gibi semptomların görülmesi

• Oyun süresini azaltamama ve tolerans geliştirme

• Oyuna karşı koyamayıp, oyundan çıkamama

• Yaşantısında daha önce yaptığı faaliyetleri yapamayıp, aktivitelere karşı ilgi kaybetme

• Etrafında yaşanan sorunlara rağmen oyun oynamaya devam etmek

• Yaşadığı olumsuz ruh hallerini unutmak ya da hafifletmek adına oyun oynamaya devam etmek

Sağlıklı yaşama sahip olan kişilerin oyun oynamasının olumlu etkilerinin olduğu araştırmalar sonucu bulunmuştur. Bireylerde duygusal rahatlama söz konusudur. Ancak bunun yanında kontrol kaybedilince bağımlılık konusundan söz edilebilir.

Dijital oyunların çocuklar üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkenleri vardır.

Olumlu Etkenler

Çocuklar oyun oynarken motor gelişim becerilerinde gelişim gözlemlenmektedir.

Oyun oynarken çocuklar ortak çalışmayı öğrenir ve bunun yanında pratik problem çözme ve karar verme becerileri gelişmektedir.

Bakıldığında çocukların oyun kazanmayla birlikte kendine olan güveni de artmaktadır.

Odaklanma ve plan yapma becerileri gelişmektedir.

Olumsuz Etkenler

Oynanan oyun türleri çocuklar üzerinde etkisi oldukça fazladır. Şiddet içeren oyunlar çocuklar üzerinde öfkeli ve saldırgan davranışlar sergilemektedir.

Tablet/ bilgisayar/ telefon üzerinden oynanan oyunlar çocukların sosyalleşmesini engellemektedir.

Oyun başında geçen zamandan kaynaklanan birçok rahatsızlıklar meydana gelmektedir. Çocukların oyun başında yemek yemesi yemeğin tadının, doyduğunun farkına varmayışıyla ilgili obezite görülmektedir.

Oyun başında geçen zamanlarda çocukların okul başarısında düşüşe neden olup okulu bırakmalarına neden olmaktadır.

Nasıl Önlenir?

Öncelikle çocuğunuzla iletişiminizin kuvvetli olması gerekir. Bilgisayar/ tablet üzerinden oynanan oyunlar yerine beraber yapabileceğiniz aktivitelere yönlendirebilirsiniz.

Herhangi bir olay sonucu çocuğunuzu dijital oyunla ödüllendirmeyin. Ama bunun yanında istemediğiniz bir davranışı sergilediğiniz de cezalandırmayın.

Çocuğunuzun hangi oyunları oynadığı kontrol edebilirsiniz. Kendisine oynaması için ortak karar alarak bir saat dilimi belirleyebilirsiniz.

Çocuğunuza çok fazla oyun oynuyorsun derseniz ve sizde gereğinden fazla telefonda / tablette vakit geçiyorsanız söylediğiniz sözlerin bir önemi kalmayacaktır. O söylediğiniz durumları sizin de yapmamanız gerekmektedir. 

Çocuğunuz size bir şey anlatırken onu iyi dinlemelisiniz. Böylelikle sağlıklı bir iletişiminiz olacaktır.

Uzman Klinik Psikolog

Ceyda Terlemez

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
DİJİTALOyun BağımlılığıCinsiyetSemptomOyun
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