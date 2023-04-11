Dünyada en çok sertifika sahibi örgü kablo tavası: Legrand Cablofil

İSTANBUL- Tel örgü tava konseptinin mucidi Cablofil, her çeşit uygulamada kablo yönetimi için en ideal çözümleri sunmaktadır. Yüksek kaliteli işlenmiş çelik teli ve hassas mühendisliği ile kullanıcılarına pratik ve güvenli çözümler üretmeye günden güne devam ediyor. Patentli T tipi özel kaynak yapısı ile üstün enerji tasarrufu sağlayan Cablofil, sürdürülebilir bir gelecek hedefliyor.

Her ortama en iyi entegrasyon için geniş yüzey kaplama seçenekleri ve çoklu konfügirasyonlara izin veren yapısıyla Kablo Taşıma Sistemleri uzmanı Cablofil, topluma açık binalardan data sektörüne kadar birçok alanda kullanıcılarına uygulamalarında gerçek özgürlük sağlıyor. Ateşe dayanıklılık, Avrupa standartlarına uygunluk, ISO 9001 kalite belgesi, hızlı bağlantı sistemi ve vidasız montaj özellikleriyle esneklik, temizlik ve bakım kolaylığıyla da kullanıcılarına en ideal çözümü sunarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI