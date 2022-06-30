Dünyanın en çok indirilen simülasyon oyunu Türkiye’den çıktı

İSTANBUL - Simülasyon oyunları 2021’de yüzde 10’a yakın büyümeyle en hızlı büyüyen oyun türleri arasında yer alırken, simülasyon segmentindeki toplam gelirin bu yılın sonunda 18,22 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin edildi. Türkiye merkezli bir oyun şirketi de bu yükselen oyun türünün önemli paydaşları arasında konumlandı.





Gerçek dünyadaki olayları ve meslekleri deneyimlemek için tasarlanan simülasyon oyunları, mobilde ve bilgisayarlarda en çok tercih edilen oyun türleri arasında yer aldı. data.ai tarafından yayımlanan verilere göre 2021’de, 2020’ye kıyasla 1,4 puan artışla yüzde 10'a yakın büyüme gösteren simülasyon kategorisindeki toplam gelirlerin bu yılın sonunda 18,22 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi.Yerli oyun şirketi Zuuks Games’in Bus Simulator : Ultimate adlı oyunu, dünya genelinde 300 milyon indirme barajını aşarak şimdiye kadar dünyada en çok yüklenen simülasyon oyunu oldu.





YAKIN ZAMANDA GÜNCELLENDİ, YENİ SÜRÜMÜ YAYIMLANDI





Yakın zamanda güncellenen Bus Simulator: Ultimate, yeni versiyonuyla çok daha fazla ayrıntı içeriyor. Türkiye otogarlarının ince ayrıntılarına kadar modellendiği oyun, yenilikçi ve kapsamlı kokpit tasarımlarıyla gerçekçi bir otobüs şoförlüğü deneyimi sunuyor. Oyuncular, otobüs şirketlerini kurarak otobüs işletmeciliğinin tüm süreçlerini deneyimleyebiliyor. Türkiye, Avrupa ülkeleri, ABD ve Brezilya gibi birçok ülkede farklı rotalara, gerçeğe yakın bir biçimde tasarlanan dinlenme tesislerine ve ayrıntılı haritalara ev sahipliği yapan Bus Simulator : Ultimate, çok oyunculu özelliğiyle eğlenceye başka bir boyut da kazandırıyor. 300 milyon indirilmeye ulaşan Bus Simulator : Ultimate’ın sunduğu gerçekçi deneyim ve özenle tasarlanan ayrıntıları, oyunseverlerin nezdinde de önemli bir karşılık buluyor.





EN BÜYÜK RAKİBİ DE AYNI ŞİRKETİN OYUNU





Apple Appstore ve Google Play'de birçok kez "Günün Oyunu" seçilen şehirlerarası otobüs simülasyonu oyunu Bus Simulator : Ultimate, rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. İkinci sırada ise yine Zuuks Games tarafından üretilen 220 milyondan fazla indirilmeye ulaşan Truck Simulator : Europe oyunu yer alıyor. Zuuks Games'in yeni oyunu Truck Simulator : Ultimate ise 10 ay gibi kısa bir sürede 67 milyondan fazla indirildi, oyun kullanıcılara kamyon şoförlüğünün gerçeğe en yakın deneyimini sunuyor. Simülasyon oyunları sıralamasında lider olan Zuuks Games, 600 milyondan fazla kullanıcısı ve aylık 100 milyondan fazla aktif oyuncusuyla başta Türkiye ve Avrupa olmak üzere dünyanın her yerinden mobil oyunseverleri bir araya getiriyor.