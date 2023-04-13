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Dünyanın önde gelen fintek liderleri İstanbul’da bir araya geldi

Türkiye, fintek sektörünün küresel buluşmalarından İstanbul Fintech Week’e ev sahipliği yapıyor. İstanbul Fişekhane’de gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde, en büyük kripto borsalarından FTX’in çöküşünün ardından sektördeki yeni normal, kripto alanındaki regülasyonlar, yeni teknolojiler ve bankacılık sisteminin bu alanda izlemesi gereken yol haritası ana gündemi oluşturdu.

13 Nisan 2023 Perşembe 18:38
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Dünyanın önde gelen fintek liderleri İstanbul’da bir araya geldi

İSTANBUL - Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’nin (FINTR) ana destekçisi olduğu İstanbul Fintech Week başladı. 13 Nisan’da Fişekhane’de başlayan Türkiye’nin ilk ve en büyük küresel finansal teknoloji etkinliği 4. İstanbul Fintech Week’e 20 ülkeden katılım gerçekleşti. FINTR Yönetim Kurulu Başkanı ve KOOP Ventures Kurucu Ortağı Demet Zübeyiroğlu yönetiminde düzenlenen etkinliğin ilk günkü açılışını OKX Küresel Kamu İlişkileri Yöneticisi Tim Byun, yaptı. Byun, son dönemde bankacılık alanında yaşanan çöküş ve dünyanın en büyük kripto borsalarından FTX’in Kasım 2022’de iflasını açıkladığına dikkat çekerek “Küresel anlamda da pek çok sorunla karşı karşıyayız. Asla hayal edemeyeceğimiz olaylar meydana geliyor. Faiz oranları, doların statüsü, rezervler, ülkelerdeki savaşlar, çatışmalar, jeopolitik sorunlar, tüm bunlar büyük bir değişimi beraberinde getiriyor. Böyle bir ortamda sizlere tavsiyem, önünüze çıkan fırsatları test etmeye önem verin” diye konuştu. 

Blockchain, Web3 ve dijital finansın geleceği konuşuldu

İstanbul Fintech Week ilk gün Blockchain Fest’e ev sahipliği yaptı. Merkeziyetsizlik, merkezi borsaların yapısal dönüşümü, Web3 ve metaverse kavramları ağırlıklı olarak ele alındı. Katılımcılar, piyasa zorluklarının üstesinden gelmek için regülasyonların nasıl geliştiği, Blockchain'in ticarete etkileri, Web3 ile değişen hayatlar ve dijital para birimlerinin geleceği gibi konuları tartıştı. 

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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