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E-İhracat ve E-Ticaret Dünyasında Önemli Atama

ShipEntegra Lojistik&Yazılım ve iştiraki olan PrinWork E-İhracat Şirketlerine, Bilişim Dünyasının önemli İsmi olan Bahar Küşat Erdem, Head of People&Culture Olarak Atandı.

10 Nisan 2023 Pazartesi 19:24
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E-İhracat ve E-Ticaret Dünyasında Önemli Atama

İSTANBUL- E-ihracat konusunda faaliyet gösteren ve “E-İhracatın Kolayı Var!” sloganını kendisine ilke edinen ShipEntegra Lojistik ve iştiraki PrinWork’te geçtiğimiz günlerde önemli bir atama gerçekleşti. Bilişim dünyasındaki başarılı ivmesini sürdüren çözüme yönelik akılcı sunumlarıyla tanınan ve BiTekDer’in Başkan Yardımcılığı’nı da yürüten  Bahar Küşat Erdem, her iki şirkete de Head of People&Culture olarak atandı.

Göreve yeni başlayan Bahar Küşat Erdem: “Her iki yapılanmanın da genç ve uzman bir kadrosu ve aynı zamanda niş bir alanı var. E-ihracat yapmak isteyenlere çok önemli   olanaklar sunuluyor. Şirket içinde yapılan atamalarla da yeni bir dönem başlıyor. ShipEntegra ve PrinWork’un; çalışanına değer veren, onların görüşlerine odaklanan ve çözüm üreten bir felsefesi var. Ben de bu felsefe doğrultusunda çalışmalarımı özveri ile sürdüreceğim.” dedi. 

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 10.04.2023 19:28
Anahtar Kelimeler:
Eİhracat Ve ETicaret Dünyasında Önemli Atama
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